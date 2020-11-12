В Евросоюзе все знают, что такое "Ода к радости". Оно и понятно, поскольку она является гимном ЕС и ни Фридрих Шиллер, написавший текст, ни Людвиг ван Бетховен, написавший свою 9-ю симфонию, даже представить не могли, что в конце концов получится и чем оно станет для огромной Европы.

Но тут интересно другое. Сама Европа сгенерировала некий посыл, взяв оду именно "к радости" своим символом. То есть, она продемонстрировала то, куда стремится Европа, и что является ее главной ценностью. А вот в Московии сваяли свою "оду". Причем, музыка гимна осталась неизменной, а вот слова меняли четыре раза, причем, менял их один и тот же деятель – Сергей Михалков.

Как тут не вспомнить слова адмирала Колчака об извозчиках и проститутках, которые служат любой власти. Михалковы всегда сытно жрали и сладко пили, при любой власти, и умели ее ублажать не с видом проституток, коими они и являлись, а прикидываясь деятелями искусств. Но будь необходимость создать нечто цельное и отражающее суть стремления Московии, то наверняка появился бы гимн "Ода к нефти". Перефразируя слова путинского холуя Володина, можно придать им более точный смысл. "Есть нефть – есть Россия, нет нефти – нет России".

Это подтверждает и российская пресса, болезненно реагирующая на любые изменения раскладов на рынках нефти. После того, как в Ливии не сложился ни план "А" – полный захват страны с нефтегазовыми активами, а потом Турция сорвала план "Б" – устроить там перманентный конфликт, из-за которого Ливия просто будет выведена с рынка, в том направлении смотрят с тревогой и очень нехорошими предчувствиями.

Так, Ливия начала восстанавливать отгрузку нефти и постепенно наращивает ее до объемов, которые были до приезда в страну отпускников из "Вагнера". И вот что интересно, Ливия возвращается в рынок, где большая его часть работает в режиме частичной "самоизоляции" или ограничений по добыче, известных как ОПЕК+. Но в Триполи решили, что пока все остальные поставщики нефти занимали ту долю рынка, где они традиционно присутствовали, то никаких ограничений они не станут даже рассматривать.

"Ливия не будет присоединяться к соглашению ОПЕК+ по сокращению производства нефти, пока ее собственное производство не достигнет уровня в 1,7 млн баррелей в день. Об этом, как передал во вторник ливийский новостной портал "Аль-Васат", заявил глава Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Мустафа Саналла. По его словам, Ливия "не намерена присоединяться к ОПЕК+ до тех пор, пока ее собственная добыча не стабилизируется на уровне 1,7 млн баррелей в сутки". Саналла также отметил, что Ливия может достичь производства сырой нефти на уровне в 1,3 млн баррелей в день в течение месяца".

На минуточку, речь идет почти о четверти того, что добывает и продает РФ или Саудовская Аравия. Так что тревожиться тут есть о чем. Но с другой стороны, для россиян есть и хорошие новости. Ведь в такой сложной, для нефтегазового сектора РФ ситуации, важно действовать очень профессионально, чтобы не натворить себе натуральной беды, просто из-за бестолкового решения.