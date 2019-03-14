"Есть надо меньше": в России депутат Госдумы вызвал скандал советом диабетикам

Депутат нелегитимной Госдумы от "Единой России" и член комитета по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что больным сахарным диабетом нужно меньше есть, чтобы похудеть. Тогда, по его словам, придет исцеление.

Такие слова прозвучали во время обсуждения законопроекта о поддержке больных диабетом, предложенного его коллегой Федотом Тумусовым, сообщает "Русская служба ВВС".

"Лечение сахарного диабета – это не столько инсулин и другие препараты, а самое главное – снизить до нормы вес. Я знаю нескольких депутатов нашей Госдумы, которые имели сахарный диабет и сидели на инсулине, похудели на 30-40 килограмм и перестали принимать инсулин и так далее. Поэтому кто не хочет болеть сахарным диабетом, нужно заниматься собой", – добавил Герасименко.

Николай Герасименко "Алтапресс"

После этого высказывания вспыхнул настоящий скандал в сети. В частности, первым прокомментировал на своей странице в Facebook Тумусов. "Сам подход, само отношение "Единой России" к людям - оно все в этом ответе: "Есть надо меньше", – возмутился он.

Обычным россиянам это заявление также не понравилось. "Тварь к*нченая. И сколько таких на Охотном ряду! И они еще хотят к себе уважения", "Хочется матерится", – пишут они в сети. "Это не ожирение, а опухлость от недоедания", – отвечают депутату на странный совет.

В какой-то момент показалось, что Гермасименко опомнился, так как заявил, что СМИ исковеркали его слова. Но затем он снова подтвердил сказанное ранее: "Резкий рост сахарного диабета в России произошёл, начиная с конца 90-х годов, когда в Россию вошли фастфуд, Макдоналдс, пепси, фанта, сникерсы и так далее, гамбургери. За последние годы мы резко увеличили количество людей с избыточным весом. И любой эндокринолог знает, что это напрямую ведет к увеличению сахарного диабета".

Депутат Госдумы от "Единой России" Николай Герасименко во время обсуждения законопроекта о поддержке больных диабетом заявил, что им нужно всего лишь похудеть, чтобы избавиться от болезни.



Депутаты ГД от ЕР должны уйти их думы. Тихо собрать вещички и покинуть кабинеты. — time traveler (@timetraveler80) 14 марта 2019 г.

Есть надо меньше - это отношение ЕР к людям.. депутат Госдурки от ЕР Герасименко придумал радикальное средство лечения диабета - просто надо похудеть! https://t.co/ucu8frBmnC — Главный Либерал (@ChiefLiberal) 14 марта 2019 г.

Что говорят врачи

Медики поясняют, что сахарный диабет второго типа, как правило, возникает на фоне уже имеющегося ожирения. А его первый тип, как и другие, более редкие формы этого заболевания, совершенно не связаны с весом.

В Московской диабетической ассоциации совет депутата Герасименко о похудении и вовсе сочли оскорбительным, передает "Говорит Москва".

"Эти высказывания неуместны и оскорбительны. Депутатам надо быть более грамотными и такие высказывания не допускать", – заявила президент организации Эльвира Густова.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам ученых, к 2043 году ожирение займет первое место в списке самых распространенных причин развития раковых заболеваний среди женщин.

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