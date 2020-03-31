Информация о том, что российский президент Владимир Путин может заболеть коронавирусом, буквально взорвала социальные сети во вторник 31 марта.

Поводом для этого послужило сообщение, что заразился главный врач инфекционной больницы Коммунарка Денис Проценко. В прошлый вторник, 24 марта, медик контактировал с главой РФ, когда проводил экскурсию по больнице. Он был в медицинском халате, без маски и перчаток, здоровался с российским президентом за руку. При этом защитных средств на Путине не было, специальный костюм он надел позже, когда ходил коридорами больницы.

Владимир Путин и Денис Проценко

Владимир Путин и Денис Проценко

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заверил, что президент регулярно проходит тестирование на Covid-19, "вируса у него не обнаружено, он чувствует себя нормально".

"Ельцин прославился "крепким рукопожатием", Путин прославится ядовитым...", – написала российская журналистка Елена Рыковцева.

"У главврача "Коммунарки" Дениса Проценко диагностирован коронавирус. Это рукопожатие, имеющее все шансы стать историческим, случилось неделю назад", – подчеркнул авиационный эксперт Вадим Лукашевич.

"ЕЕЕЕЕСТЬ!!!!!!!!!! Богородица, пристрелялась, наконец, матушка", – дополнил блогер Аркадий Бабченко.

В комментариях под их постами пользователи соцсетей были более эмоциональными.

"Миллионы людей замерли в надежде; теперь оба в ужасе: один боится вируса, другой боится расплаты; Боженька, если Ты есть, забери скорее к себе это Ху*ло! Столько хороших людей гибнет, а оно по земле ходит и весь мир терроризирует!", – написали они.

OBOZREVATEL собрал реакцию.

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Скриншот

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Как сообщал OBOZREVATEL, в России из-за того, что власти не могут сдержать эпидемию коронавируса, население стало массово скупать морозильные камеры, чтобы делать дополнительные запасы продуктов.

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