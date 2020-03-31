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31 марта • обновлено в 21:34
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Возможное заражение Путина коронавирусом взорвало сеть

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Информация о том, что российский президент Владимир Путин может заболеть коронавирусом, буквально взорвала социальные сети во вторник 31 марта.

Поводом для этого послужило сообщение, что заразился главный врач инфекционной больницы Коммунарка Денис Проценко. В прошлый вторник, 24 марта, медик контактировал с главой РФ, когда проводил экскурсию по больнице. Он был в медицинском халате, без маски и перчаток, здоровался с российским президентом за руку. При этом защитных средств на Путине не было, специальный костюм он надел позже, когда ходил коридорами больницы.

Владимир Путин и Денис Проценко

Владимир Путин и Денис Проценко

Владимир Путин и Денис Проценко

Владимир Путин и Денис Проценко

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заверил, что президент регулярно проходит тестирование на Covid-19, "вируса у него не обнаружено, он чувствует себя нормально".

"Ельцин прославился "крепким рукопожатием", Путин прославится ядовитым...", – написала российская журналистка Елена Рыковцева.

"У главврача "Коммунарки" Дениса Проценко диагностирован коронавирус. Это рукопожатие, имеющее все шансы стать историческим, случилось неделю назад", – подчеркнул авиационный эксперт Вадим Лукашевич.

"ЕЕЕЕЕСТЬ!!!!!!!!!! Богородица, пристрелялась, наконец, матушка", – дополнил блогер Аркадий Бабченко.

В комментариях под их постами пользователи соцсетей были более эмоциональными.

"Миллионы людей замерли в надежде; теперь оба в ужасе: один боится вируса, другой боится расплаты; Боженька, если Ты есть, забери скорее к себе это Ху*ло! Столько хороших людей гибнет, а оно по земле ходит и весь мир терроризирует!", – написали они.

OBOZREVATEL собрал реакцию.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в России из-за того, что власти не могут сдержать эпидемию коронавируса, население стало массово скупать морозильные камеры, чтобы делать дополнительные запасы продуктов.

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Автор
Катерина Иванова
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
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Sakovich Lolita
Sakovich Lolita
Мир вздрогнет!
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Sakovich Lolita
Sakovich Lolita
Бог шельму метит! Весь мир от счастья вздрогнул!
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Перемога скоро
Перемога скоро
Кастрюлеголовые, ну неужели вы верите, что ФСО этого доктора десять раз на все болячки перед встречей не проверила? Это коварный Путин специально эту утку запустил, чтобы вы себя до смерти задpoчили в предвкушении скоро. :)
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