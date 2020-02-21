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21 февраля • обновлено в 13:28
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Игорь Чубайс
Игорь Чубайс
Российский философ-россиевед, доктор философских наук Все статьи автора

Если Украина и Россия – братья, почему идет война? И чей Крым?

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Если анализировать интервью Путина про Украину, то об этом можно говорить часа три. Многое удивило, конечно.

Вот интересно, если Путин говорит, что Украина и Россия – братский народ, почему тогда идет война? Почему это не украинские войска на территории России, а российские войска на территории Украины? Почему российские войска в Крыму, почему Крым стал частью РФ? Мы же братский народ, по его мнению!

Я уже не говорю о том, что российские власти безумно возмущены "украинской наглостью"! По их мнению, Украина уже того дошла, что хочет говорить по-украински, а не по-русски!

Но какой братский народ? В России пропаганда устроена таким образом, что наше Геббельс-ТВ самые невероятные вещи втягивает в общественное мнение и делает из них норму. У нас Сталин считается великим вождем и отцом победы. При том, что Сталин был самым страшным палачом русского народа. Во время войны именно он превратил наши народы в пушечное мясо. Мы потеряли 42 млн жизней, это просто невиданные и неслыханные цифры. Всю свою стратегическую бездарность Сталин затыкал жизнями людей, не останавливаясь ни перед чем, а теперь стал героем в России.

Вот идет война в Украине, 13 тысяч украинцев погибло, много русских, а нам говорят, что это братский народ! Как же такое возможно?

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Интервью Путина – пример настоящего журналистского позора

Ну еще один момент. Меня удивила глубина познания истории нашим президентом, он ссылался на XIV век, на XV. Но почему-то он забыл сказать, что после того, как большевики уничтожили УНР и сделали Украину советской республикой, в Украине был Голодомор 33-34 года, который получил юридическую и правовую оценку и было признано с документами, что 4 млн человек погибли самой страшной смертью – смертью от голода. Не было ни слова сказано, что после великой победы 45-го года, через год-два во всей стране был организован третий искусственный голодомор и Украины он тоже коснулся. Опять погибло сотни тысяч человек. Вот такая "братская" страна и "братский" народ!

Путин глубоко переживает, что украинцы до сих пор в Карпатах не могут навести порядок с вырубкой леса. И ни слова не сказал о том, что в Сибири прошедшим летом сгорело 2-3 млн гектаров леса. Практически тайги не осталось. Дым был такой, что долетел до США. Но об этом не прозвучало ни слова.

Я хотел бы услышать от нашего президента, что теперь в Украине на уровне президента и правительства нет коррупции. За последние полгода не было ни одного коррупционного скандала. Но Путин об этом не сказал.

И самое главное, чего не сказал Путин – что Украина в эти дни отмечает годовщину победы Евромайдана. Хочу поздравить украинцев, хоть эта победа была очень дорогой, но она не потеряна. Украина продолжает двигаться в том направлении, которое было выбрано на Майдане.

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Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Аннексия Крыма российская пропаганда
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
пропаганда Новости России
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