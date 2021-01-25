Дмитрий, Как ВЫ относитесь к Навальному и его деятельности? - спрашивает меня журналист

Никак - отвечаю - ни он, ни его так называемая деятельность, мне не интересна. Во-первых потому, что я живу в Украине. А во-вторых, Навальный для меня искусственно созданный персонаж, которого Запад лепит в качестве лидера российской оппозиции. Финансирует, создаёт инфоповоды, раскачивает ситуацию.

Так Вы что же, за Путина? - не унимается акула пера в коротких джинсиках и цветных носках.

Ещё раз. Как гражданин Украины я не могу быть ЗА или ПРОТИВ Путина, ЗА или ПРОТИВ Лукашенко. Это дело россиян и белорусов. У нас своих проблем хватает, которые надо решать.

А вот если бы я жил в России и любил бы свою страну, я точно не хотел, чтобы Президентом стал Навальный. Да, от Путина наверное уже есть усталость. И пора, наверное, определяться со сменой. Как говорится, все надо делать вовремя. Но это внутреннее дело суверенного государства.

Я глубоко убеждён, что Россией не может руководить блогер или либеральный активист, тем более находящийся под финансовым контролем Запада. Почему? Все очень просто. Россия очень большая и очень сложная страна. Надо знать ее историю, менталитет ее народа и роль власти в сознании людей. Россией нельзя управлять мягко, бесхребетно, используя красивые либеральные лозунги. Только системная жесткая вертикаль власти и мощная внешнеполитическая доктрина. Иначе, Россия развалится на удельные княжества, чего собственно и добивается Запад.

Далее. Горбачев, Ельцин, Путин прошли очень большой Путь государственного строительства и государственного управления. У них колоссальный опыт и понимание сущности и мИссии России. Одни прошли партийную школу, а Путин прошёл школу КГБ, разведки, управленческой деятельности в Ленинграде при Собчаке, он был руководителем ФСБ, Главой Правительства и т.д.

И на всех ступенях у каждого из них были позитивные результаты. Этого нельзя отнять. И главное, у них не было тотальной зависимости от Запада. Особенно это касается Путина.

А что, вернее, кто такой Навальный? Вот сами подумайте, он сможет управлять сложнейшими процессами внутренней и внешней политики такой страны, как Россия, отстаивая ее национальные интересы? Уверен, что нет. И причин тут много. Отсутствие какого-либо государственного управленческого опыта, помноженное на зависимость от своих благодетелей, и непонимание исторической роли России в мировой системе координат, приведёт к разрушению всего того, что создано. А создано немало. После Борис Николаевича, демократа и рыночника, Россия едва не развалилась под тяжестью долгов и экономического коллапса. И только жесткое правление вернуло Россию в орбиту мировых игроков. Это неоспоримый медицинский факт.

Так что, Путин вечен? - продолжает гнуть свою линию молодой и задорный представитель либеральной молодежи, которому интересен уличный движ в России.

Вечного нет ничего. Я о другом. Я лишь продемонстривал, какими качествами должен на мой взгляд обладать Президент России в сегодняшнем мире, в котором разыгрываются очень серьезные карты и глобальные геополитические вызовы. Китай, США, Ближний Восход, Европейский Союз, Угроза терроризма, глобальный экономический передел, экологические проблемы, научные соперничество, военно-промышленное развитие, внутриполитические процессы и т.д.

Вот исходя из этого, Вы сами себе и ответьте, только с учетом того, что Вы не наблюдатель из Украины, а житель России.

Вы хотели бы иметь своим Президентом Навального или нет?

Для меня ответ очевиден. Нет. А вот лидером либеральной парламентской партии, с возможностью выступать с трибуны Гос Думы и создавать систему сдержек и противовесов привычному политическому укладу России - Да. Это именно его стезя. Поверьте, что быть в публичной оппозиции к власти Путина, и управлять ядерным государством с восемью часовыми поясами и очень разношёрстными регионами - это две большие разницы.

Так что, Навальный или Тихановская для меня - это символ стремления Запада разрушить устойчивые системы противодействия. Так почему же я должен это поддерживать?

Вывод. Меня гораздо больше интересует судьба моей страны. И я думаю над тем, как, когда и на кого менять нашу власть, которая ежедневно деградирует и ведёт Украину к экономической пропасти, правовому хаосу, социальному взрыву. Да еще, и находясь под жестким и открытым внешним управлением со стороны США. Коболев, Сытник, Набсоветы ВСЕХ государственных монополий, вмешательство в политику суверенного государства - разве это не признаки внешнего управления?

...Наша беседа не складывалась. Молодой человек попытался еще раз с воодушевлением рассказать мне о фильме про Путина, его дворцах и акциях протеста. Но увидев мое равнодушие, сильно расстроился. Наверное, запишет меня в сепары, агенты Кремля и пособника Путина... Для многих, к сожалению, мир остаётся черно-белым. Если ты не поддерживаешь Навального, значит ты враг...