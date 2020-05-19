Если Путин уйдет: в России спрогнозировали варианты смены власти

Почти незаменимого президента России Владимира Путина элементарно могут убрать из власти. Для этого в РФ существует несколько вариантов.

Такое предположение озвучил бывший советский разведчик и сокурсник российского лидера по институту КГБ Юрий Швец. Мнением он поделился в интервью "Гордону".

"Помните, Горбачев удалился в Форос, Путин удалился в бункер на Валдае. Теперь он – Путин завалдайский. Точка. Никто даже спрашивать не будет. Или вообще куда-нибудь он удалился, где-нибудь издалека наблюдает. Или инфаркт, или еще что-нибудь типа того – вариантов масса, и они даже не принципиальны", – сказал он.

Юрий Швец и Владимир Путин

По словам Швеца, который более 25 лет проживает в США и стал там аналитиком бизнес-разведки, при смене власти в России желательно все сделать так, "чтобы крови не было".

"Все-таки начало ХХІ века. Все остальное пройдет – и никто даже не пискнет. Потому что уже создана достаточная психологическая и информационная основа для того, чтобы человека удалить", – убежден он.

Экс-советский разведчик отметил, что последние 20 лет все средства массовой информации России создавали образ "путенкинлэнда" – так называемую матрицу, совершенно фейковый образ Путина и России.

"И вот она рухнула с наступлением эпидемии коронавируса, как карточный домик", – подчеркнул Швец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Юрий Швец заявил, что здоровье президента РФ Владимира Путина в последнее время сильно пошатнулось, а его болезнь, возможно, связана с "головой и психикой".