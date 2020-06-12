Недавно мы писали о том, что из нескольких источников, в том числе и открытых, просто потоком идет информация о том, что не только глав-дед слетел с катушек, но и все его ближнее окружение. В общем, все они примерно одного возраста и уже довольно потертые пердуны, изрядно притрушенные перхотью деменции, а потому – погрузились в различные обряды с колдунми, шаманами и прочими товарищами, цель которых – уберечься от происков "ментальных агрессоров".
Если кто-то думает, что Путин пересиживает в бункере вирус – ошибается. Ему там нагадали всякого, и теперь он тихо идет под себя в бункере глубокого залегания, чтобы не вернулся к нему инвольтационный удар или наоборот, чтобы кто-то не воткнул в его ауру кинжал или что-то еще.
Но кроме описаний всей этой красоты, в которой активно принимают участие старшие офицеры и генералы РПЦ, проскальзывает информация и о том, что посвящения в самые мрачные таинства проводят с применением сильных психотропных препаратов. Причем, за основу взяты некоторые ритуалы, которые использовались скрытой верхушкой СС.
В общем, старики упарываются своей дурью до такой степени, что полностью вернуться в исходное состояние они уже не могут, да и не хотят. Проще говоря, даже когда психотроп уже не действует, старики все равно считают, что видения, которые им плелись под кайфом – составная часть реальности. Поэтому, когда речь заходит о российском высшем руководстве, надо напрочь откинуть рациональное и просто иметь в виду, что перед тобой утырок с поехавшей крышей. Это все равно, что ожидать от грязного носка свойств стерильной салфетки.
Но вот то интересно, в одном из своих рассказов, некто Соловей, конторский пропагандист, который пытается играть роль такого себе оппозиционера, слегка заехал в сторону и рассказал немного шире своей обычной темы. Тут надо понимать, что такие вот "соловьи" – конторские до мозга костей, поскольку не конторский Немцов, за такие речи уже давно – покойник, а этот, и такие как он – знай себе – трындят.
Так вот, именно его понесло в область психотропов, которыми пользуются российские руководители. Он не стал называть веществ, которые они употребляют, но на вопрос о кокаине он ответил отрицательно и неожиданно ушел в сторону, где можно расслабиться и не контролировать свою речь, как это надо делать с российскими бонзами. Он ответил, что кокаином упарывается украинская верхушка власти и это всем хорошо известно.
В общем, кто хоть когда-то мог наблюдать кокаинового наркомана, легко найдет аналогии поведения у многих представителей нынешней украинской власти, но ведь незыблемым является принцип презумпции невиновности (пока) или как говорят в российской академии наук (не пойман – не вор). И вот подтверждение словам Соловья пришло непосредственности из аппарата завхоза кабинки янелоха. Мы сделали скриншот небольшой части поста в фейсбуке, на случай, если он исчезнет.
В нем чиновник называет недавнее заявление Богдана о янелохе, суть которого мы повторять не станем, "кокаиновыми снами". В данном случае, не суть важно, демонстрировал ли Богдан поведения кокаинового наркота или нет, а важно то, что это говорит чиновник высокого ранга.
Из этого следует, что он либо лжец, которому нет места на государственной службе, либо – намного хуже, если он говорит правду и имеет основания об этом рассуждать публично. Это что же значит, вся нынешняя власть мирилась с тем, что постоянно упоротый Богдан рулил страной, как ею сейчас рулит Ермак, и власть оказался настолько никчемной, что не могла его оттуда выпереть за это?
По словам синьора Подоляка получается, что приноси Богдан "пользу президенту и стране" (именно в такой последовательности), то ты хоть перед микрофоном ровняй дорогу – плевать. Отсюда возникает простой вопрос. Если кокаиновый наркоман, орудующий в верхних эшелонах власти – в порядке вещей, то что же там за власть такая? И тогда на ум приходит речь того самого Соловья, который и прояснил этот вопрос.
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