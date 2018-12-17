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''Еще при Ельцине'': Латынина озвучила сценарий поглощения Беларуси Россией

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Беларусь может стать частью Российской Федерации во главе с Владимиром Путиным.

Такое мнение в интервью "Эхо Москвы" высказала российская писательница Юлия Латынина. По ее словам, один из сценариев в Кремле — оставаться Путину после 2024-го года.

"Это сценарий, не который обязательно воплотится в жизнь, а то, что называется contingency planning, а вот не попробуем ли. Конечно, может быть связано с Беларусью. Ну, просто потому, что это был сценарий, который еще при Ельцине разрабатывался, поэтому он где-то там в закромах лежит", — заявила она.

Юлия Латынина

Юлия Латынина

Lenta.ru

По убеждению Латыниной, объединение с Белоруссией "позволит создать новое государство с новой Конституцией и первым президентом которого станет великий объединитель Владимир Владимирович".

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"Прирастем не только Крымом, но и Беларусью", — резюмировала писательница.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Латынина заявила, что российская власть похожа на гопника, который пытается "развести" весь цивилизованный мир. По ее словам, мировые экономики пытаются честно заработать деньги, а нынешняя Россия хочет жить по правилам уголовника.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Юлия ЛатынинаВладимир Путин
Место
Россия
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
беларусь уже захвачена росийской армией! картошка продал белорусь и сябров! булорусь окупирована росийской армией! сябры в плену и они рабы
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Эта "рыжая пуделиха", уже больше десяти лет предсказывает, да только ни чего не исполнилось. А поливать говном страну, у неё хорошо получается ...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вот сша молодцы, за пачку печенья целую страну купили))))))
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