Ждет застой: соратник Путина дал печальный прогноз российской экономике

Российскую экономику ждет еще один год застоя и в ближайшее время не будет какого-либо ускорения роста.

Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, к чьему мнению часто прислушивается президент Владимир Путин, считая его одним из лучших специалистов в своей области, пишет Finanz.ru.

"За январь-апрель ВВП прибавил лишь 0,8%, поэтому не стоит ждать никакого улучшения. Сама экономика будет расти не больше 1% в год или даже ниже, хотя правительство говорит о росте в 1,3%. Но у меня нет основ так думать", — следует из расчетов Кудрина.

Алексей Кудрин и Владимир Путин РИАП АПРАЛ

По словам российского экономиста Александра Разуваева, рост экономики сдерживает повышения налоговой нагрузки. Они подскочили до 20% по сравнению с прошлым годом.

Новости Мировые инвесторы потеряли интерес к экономике России

"Хозяевами России являются корпорации или крупный капитал нефтяной и газовой отрасли. Как следствие — политика слабого рубля, который очень выгоден экспортерам. Четыре года назад Россия ответила на санкции двукратной девальвацией валюты. Доходы населения упали на 11%. Бизнес и чиновники заставили заплатить за конфликт с Западом рядовых россиян, а сами остались при своих. О пятом месте в рейтинге крупнейших экономик мира нужно просто забыть", — уверен Разуваев.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за "грязной" нефти, которую Россию поставляла на Запад, ее колоссальные убытки.

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