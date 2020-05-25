"Еще две недели самоизоляции": Песков выздоровел от COVID-19

Антон Малиновский Новости России 18:00, 25.05.2020 Обновлено: 18:01, 25.05.2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выписан из больницы после лечения последствий COVID-19.

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Как сообщает DailyStorm, жена Пескова Татьяна Навка рассказала об их самочувствии – коронавиурс ранее был обнаружен у обоих супругов. По её словам, ближайшее время они проведут на самоизоляции.

Дмитрий Песков выздоровел от COVID-19

"Все хорошо, все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо. Будем находиться где-то еще на неделе карантина", – сказала Навка.

А вот Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" рассказал, что Песков скоро начнет работать в домашнем режиме и просидит на самоизоляции не одну, а две недели.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заболел COVID-19

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