|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

''Еще бы гроб вручили'': россиян разозлил подарок герою, спасшему детей из пожара

Читать материал на украинском

В России 30-летнему жителю Екатеринбурга Геворгу Аветисяну, который 26 января спас троих детей из горящего дома в Цыганском поселке, выдали в знак благодарности дешевый огнетушитель.

Соответствующим материалом поделился в сети известный блогер из РФ Илья Варламов, опубликовав подтверждающие фото.

Россиян не на шутку разозлила "щедрость" властей. Многие отметили, что такое отношение напоминает советские методы.

Новости
''Больные наглухо'': в России оскандалились празднованием в честь блокады Ленинграда
''Еще бы гроб вручили'': россиян разозлил подарок герою, спасшему детей из пожара

yaplakal.com

''Еще бы гроб вручили'': россиян разозлил подарок герою, спасшему детей из пожара

Наша Газета

"Логично. А тому, кто спас утопающего, нужно дарить спасательный круг", "Ему еще повезло, что он роды не принимал", "Да пусть загорится дом этого чиновника. А этот чувак ему отправит этот огнетушитель. Почтой России. Да будет так", "Чтоб был готов к новым подвигам. Идет по улице, пожар – а у него огнетушитель!", "3 жизни – 1 огнетушитель?" – написали в комментариях.

''Еще бы гроб вручили'': россиян разозлил подарок герою, спасшему детей из пожара
''Еще бы гроб вручили'': россиян разозлил подарок герою, спасшему детей из пожара
''Еще бы гроб вручили'': россиян разозлил подарок герою, спасшему детей из пожара

Вспомнили россияне и об инциденте, когда двух охотников наградили за спасение детей маникюрными наборами. "Россия – щедрая душа", – возмутились они.

''Еще бы гроб вручили'': россиян разозлил подарок герою, спасшему детей из пожара
''Еще бы гроб вручили'': россиян разозлил подарок герою, спасшему детей из пожара

В СМИ также уточнили, что помимо огнетушителя, Аветисян получил наборы юных пожарников для своих детей. Выяснилось, что у россиянина пятеро дочерей. В МЧС Свердловской области же ответили, что придумали прекрасный тематический подарок, а для чего-то более ценного у них попросту не хватило времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть возмутило показательное уничтожение "санкционки" в России.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияЕкатеринбург
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
9
8
Смешно
2
Интересно
11
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
Когда-то знаменитому офтальмологу Филатову на юбилей подарили макет глаза размером с футбольный мяч. Он в ответ сказал: "хорошо, что я не гинеколог"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Васильичь Козимир
Васильичь Козимир
А, что должны были дать? Даже в Европе всего лишь грамоту могут дать. А, в уерэпохохляндии мильон баксов и виллу в Испании, я ж забыл.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги