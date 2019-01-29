''Еще бы гроб вручили'': россиян разозлил подарок герою, спасшему детей из пожара

В России 30-летнему жителю Екатеринбурга Геворгу Аветисяну, который 26 января спас троих детей из горящего дома в Цыганском поселке, выдали в знак благодарности дешевый огнетушитель.

Соответствующим материалом поделился в сети известный блогер из РФ Илья Варламов, опубликовав подтверждающие фото.

Россиян не на шутку разозлила "щедрость" властей. Многие отметили, что такое отношение напоминает советские методы.

yaplakal.com

Наша Газета

"Логично. А тому, кто спас утопающего, нужно дарить спасательный круг", "Ему еще повезло, что он роды не принимал", "Да пусть загорится дом этого чиновника. А этот чувак ему отправит этот огнетушитель. Почтой России. Да будет так", "Чтоб был готов к новым подвигам. Идет по улице, пожар – а у него огнетушитель!", "3 жизни – 1 огнетушитель?" – написали в комментариях.

Вспомнили россияне и об инциденте, когда двух охотников наградили за спасение детей маникюрными наборами. "Россия – щедрая душа", – возмутились они.

В СМИ также уточнили, что помимо огнетушителя, Аветисян получил наборы юных пожарников для своих детей. Выяснилось, что у россиянина пятеро дочерей. В МЧС Свердловской области же ответили, что придумали прекрасный тематический подарок, а для чего-то более ценного у них попросту не хватило времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть возмутило показательное уничтожение "санкционки" в России.

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