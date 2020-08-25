ЕС обратился к России после подтверждения отравления Навального

Европейский Союз осудил отравление российского оппозиционера Алексея Навального и назвал происшествие "похожим на покушение на жизнь".

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Так он отреагировал на предварительные результаты обследования немецкой клиники Charite. Они показали отравление Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Боррель обратился к российским властям и призвал их инициировать независимое расследование отравления политика и привлечь виновных к ответственности.

"Европейский союз решительно осуждает то, что кажется покушением на жизнь Навального. Крайне важно, чтобы российские власти незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование отравления Навального. Российский народ, а также международное сообщество требуют фактов отравления Навального. Виновные должны быть привлечены к ответственности", – говорится в заявлении представителя ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, немецкая клиника Charite подтвердила отравление Алексея Навального веществом группы "холинэстеразы".

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