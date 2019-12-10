Спустя 5 лет: пропагандисты Путина признали обвинения Украины по MH17 фейком

Генеральный директор российского "Первого канала" Константин Эрнст признал ошибочным материал об украинском истребителе, якобы сбившем Boeing рейсом MH17 на Донбассе в 2014 году.

Скандальное заявление он сделал в интервью журналу The New Yorker, которое было обнародовано в понедельник, 9 декабря.

Так, еще в 2014 году провластные СМИ в России показали снимки, на которых якобы иностранный спутник-шпион запечатлел последние секунды полёта малайзийского "Боинга" над Украиной.

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Утверждалось, что из украинского истребителя МиГ-29 ВВС Украины якобы выпустили ракету с тепловой головкой самонаведения, которая и сбила лайнер.

По словам Эрнста, "мы люди, мы ошиблись, но не специально". Одновременно он заявил, что официальный отчет расследования катастрофы, в которой погибли почти 300 человек, можно принимать на веру или не принимать: "Вы верите, что голландский отчет – это истина, я верю, что он непрофессионален".

Фейк, который распространили росСМИ

Фейк, который распространили росСМИ

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