Спустя 5 лет: пропагандисты Путина признали обвинения Украины по MH17 фейком

Генеральный директор российского "Первого канала" Константин Эрнст признал ошибочным материал об украинском истребителе, якобы сбившем Boeing рейсом MH17 на Донбассе в 2014 году.
Скандальное заявление он сделал в интервью журналу The New Yorker, которое было обнародовано в понедельник, 9 декабря.
Так, еще в 2014 году провластные СМИ в России показали снимки, на которых якобы иностранный спутник-шпион запечатлел последние секунды полёта малайзийского "Боинга" над Украиной.
У Путина признали обвинения Украины по MH17 фейком
pikabu.ru
Утверждалось, что из украинского истребителя МиГ-29 ВВС Украины якобы выпустили ракету с тепловой головкой самонаведения, которая и сбила лайнер.
По словам Эрнста, "мы люди, мы ошиблись, но не специально". Одновременно он заявил, что официальный отчет расследования катастрофы, в которой погибли почти 300 человек, можно принимать на веру или не принимать: "Вы верите, что голландский отчет – это истина, я верю, что он непрофессионален".
Фейк, который распространили росСМИ
Фейк, который распространили росСМИ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Европейский Союз призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
17 июля 2019 года СБУ передала Международной следственной группе доказательства.
При этом российская "Новая газета" написала, якобы международные расследователи по делу сбитого рейса МН17 купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".
Позже Россия пошла на тайные переговоры по катастрофе с Boeing-777 на Донбассе.
Были названы имена обвиняемых, которые предстанут перед судом. Это террористы Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.
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