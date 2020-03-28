Накопленная информация о динамике эпидемии коронавируса в странах мира позволяет оценить нынешнюю стадию развития эпидемии в России и сделать предварительный прогноз ее развития в ближайшее время.

Данные

Данные о числе случаев инфицирования коронавирусом и смертей от него по странам мира размещают в ежедневном режиме, в частности, следующие ресурсы:

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://clustrmaps.com/coronavirus/

https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19

https://91-divoc.com/pages/covid-visualization/

https://covid.observer/

https://coronavirus-monitor.ru/

https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d

Официальные данные по России, предоставляемые российской стороной и размещаемые на этих ресурсах, представляются заниженными. Тем не менее за неимением других нижеследующие расчеты построены с использованием официальных российских данных.

Число заболевших с даты появления "нулевого пациента"

Основные этапы развития эпидемии

В своем развитии эпидемия проходит следующие стадии:

- появление "нулевого пациента", диагностированного на эпидемическое заболевание;

- "начальное плато" – период от появления "нулевого пациента" до начала взрывного роста числа заболевших, на логарифмической шкале кривая числа заболевших близка к горизонтальной линии со слабым положительным наклоном;

- "взрыв" – число заболевших увеличивается экспоненционально, на логарифмической шкале кривая числа заболевших устремляется вверх;

- "сгибание кривой" – в результате реакции общества и проведения государственной политики скорость увеличения числа заболевших начинает постепенно уменьшаться, на логарифмической шкале кривая числа заболевших постепенно становится более пологой;

- "пологий подъем" – скорость числа заболевших снижается, на логарифмической шкале кривая числа заболевших становится близкой к горизонтальной;

- остановка эпидемии – новые случаи заболевания более не регистрируются, на логарифмической шкале кривая числа заболевших становится строго горизонтальной.

Число заболевших с начала "взрыва"

Количественные параметры эпидемии коронавируса по основным этапам

Стадия "начальное плато" занимает период от двух месяцев (в Китае) до двух-трех недель (в ряде европейских стран), на этой стадии число заболевших увеличивалось менее чем на 10% в день.

На стадии "взрыва" число заболевших резко увеличивается, ежедневная скорость его роста составляет от 10% в Австралии до 60% в Иране. Стадия "взрыва" в зависимости от общественной реакции и применяемой государственной политики длится от нескольких дней (в Японии – 5 дней) до нескольких недель или месяцев. Например, в США на 33-й день после начала "взрыва" "сгибание кривой" еще не началось.

Переход от стадии "взрыва" на стадию "пологий подъем" произошел в Японии на 13-й день, в Тайване на 15-й день, в Сингапуре на 21-й день, в Канаде на 23-й день, в Китае на 26-й день. Большинство других стран к "пологому подъему" еще не перешли, они находятся еще на стадии "взрыва".

В настоящий момент полной остановки эпидемии не произошло ни в одной стране.

Три основных варианта развития эпидемии

Главным критерием выделения различных вариантов развития эпидемии является способность разных обществ и государств осуществлять "сгибание кривой" и переходить к стадии "пологого подъема", а затем – и к остановке эпидемии. По данным за три неполных месяца можно выделить три основных варианта развития эпидемии – азиатско-германский, романо-канадский, англо-саксонский.

В рамках азиатско-германского варианта (Китай, Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Иран, Германия) после 28-го дня с начала "взрыва" происходит устойчивый переход на стадию "пологого подъема" с ростом числа заболевших менее 10% в день.

В рамках романо-канадского варианта (Италия, Франция, Испания, Канада) после 28-го дня с начала "взрыва" происходит постепенный переход к стадии "пологого подъема", число заболевших возрастает в пределах от 10 до 18 процентов в день.

В рамках англо-саксонского варианта (Великобритания, Австралия, США) после 28-го дня с начала "взрыва" стадия "взрыва" продолжается, число заболевших увеличивается со скоростью от 20 до 31% в день.

Российский вариант развития эпидемии

Одним из наиболее важных предикторов того или иного варианта развития эпидемии после 28-го дня с начала стадии "взрыва" являются меры, предпринимаемые обществом и государством на самых ранних стадиях эпидемии, или же отсутствие таковых. В том случае, если такие меры предпринимаются, то с лагом в две-три недели они приводят к снижению среднедневных темпов прироста числа заболевших. Значение этого показателя в пятидневку между 18-м и 23-м днями с начала "взрыва" в большой степени предсказывает успех или неудачу в деле "сгибания кривой" в недели, следующие за 28-м днем с начала "взрыва".

Стадия "взрыва" в России началась 5 марта. В первые 18 дней (стадия "взрыва") число заболевших нарастало со скоростью 28% в день.

Между 18-м и 23-м днями среднедневной темп прироста официального числа заболевших увеличился до 33,4%. Нетрудно видеть, что это заметно выше, чем даже в рамках англо-саксонского варианта.

В силу высокой "упругости" кривой числа заболевших, слабости предпринимавшихся и объявленных мер в борьбе с эпидемией, нетрудно предвидеть, что в ближайшие 2-3 недели прирост числа заболевших в России может составлять не менее 30% в день. В таком случае число заболевших к середине апреля может превысить 200 тыс.чел. 15% от этого числа – это 30 тысяч пациентов, находящихся в тяжелом и критическом положении, нуждающихся в госпитализации в инфекционные боксы в специализированных больницах с аппаратами искусственной вентиляции легких.

Необходимого числа таких мест в России сейчас нет.

Отказ Путина от немедленного введения карантина означает гарантированную гибель многих из них – десятков тысяч людей.

Имеет смысл еще раз напомнить, что приведенный выше анализ сделан по официальным российским данным, являющимся, очевидно, заниженными. Реальная эпидемиологическая ситуация в России, судя по имеющимся свидетельствам, намного тяжелее.

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