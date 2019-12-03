Эпичность "10 из 10": в России вспыхнул адский пожар в ангаре с каучуком. Фото и видео

В Санкт-Петербурге (Россия) в районе Купчино на Московском шоссе, 54 загорелся ангар с каучуком.
Как сообщают местные Telegram-каналы, там также находится таможенный пост и складские помещения. Площадь пожара составляет около 12 тысяч квадратных метров. На месте работают экстренные службы. Справиться с огнем сейчас пытаются больше 200 спасателей. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Пожар в ангаре с каучуком в Петербурге
Скриншот с видео
"4000 тонн каучука, 200 тонн технического углерода, 100 – нитрата кальция и 800 – фанеры полыхают", – говорится в сообщении канала "Mash на Мойке".
Уточняется, что ангар 150 на 80, он уже выгорел полностью и обрушился на 90%. Жертв нет, угрозы загрязнения воздуха на районе тоже.
"Эпичность – 10 из 10", – пишут журналисты.
Пожар в ангаре с каучуком в Петербурге
Скриншот с видео
Пожар в ангаре с каучуком в Петербурге
Скриншот с видео
Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре текущего года в Москве на территории склада с газовым оборудованием произошел взрыв.
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