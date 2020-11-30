В сети нашли фото предполагаемой внебрачной дочери Путина

В сети нашли фотографии вероятной внебрачной дочери президента России Владимира Путина и Светланы Кривоногих – Елизаветы.

Как пишет журналист, креативный директор журнала "Сноб" Ренат Давлетгильдеев, один из снимков сделал довольно известный питерский фотограф Владислав Тюков. Именно он впервые опубликовал изображение в своем Instagram-аккаунте, позже оно всплыло в сторис вероятной знакомой Елизаветы Кривоногих (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

О невероятной схожести девочки с главой РФ ранее сообщила группа "Проект". Предполагается, что Кривоногих родилась в 2003 году.

На фото с какого-то мероприятия вероятная дочь президента РФ позирует с подругой, держа в руке коктейль и сумку Луи Виттон.

Журналисты "Проекта" не публиковали фото девочки, где видно ее лицо, но заявили, что компьютерный анализ показал сходство Путина и младшей Кривоногих на 70,44%

Добавим, Давлетгильдеев на своей странице в Facebook выложил еще несколько фотографий девочки.

Также журналист поделился видео, которое появилось на YouTube-канале Putler Kaput. На записи несовершеннолетняя танцует якобы с сыном российского бизнесмена.

Добавим, о разводе Путин и его экс-супруга Людмила заявили 6 июня 2013 года.

Мать возможной дочери Путина Светлана Кривоногих:

Как писал OBOZREVATEL, российские журналисты утверждают, что Светлана Кривоногих, вероятная любовница Владимира Путина, – мультимиллионерша. Их отношения якобы завершились в конце 2000-х.