В России лихач-"шутник" сбил 13-летнюю девочку и выбросил тело в реку. Фото

В Тамбовской области России задержали мужчину, который, вероятно, сбил пропавшую 13-летнюю девочку Елизавету Чернову на авто и спрятал ее тело в реке.

Об этом сообщает "Комсомольская правда". Подозреваемым оказался 35-летний житель города Котовск (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Девочка 7 марта ушла на дискотеку в селе Бокино и не вернулась. Следствие выяснило, что подозреваемый Александр Липатов взял у родственников автомобиль, чтобы покататься по селу. Он рассказал, что увидел, как по дороге идёт девушка, решил удивить маневром, не рассчитал и сбил её. Испугавшись, что насмерть, погрузил тело в багажник и выбросил в реку.

В Тамбовской области лихач сбил девочку и выбросил тело в реку Комсомольская правда

По факту происшествия открыли уголовное дело по статье "Убийство". Тело ребенка все еще не нашли.

"В рамках расследования уголовного дела выполняется комплекс следственных действий, направленных на подтверждение имеющейся у следствия версии исчезновения девочки. Ведутся обширные поисковые мероприятия с привлечением около 600 человек волонтеров – добровольцев поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и местных жителей. Завтра к поисковым мероприятиям привлекут водолазов", – сообщили в СК по Тамбовской области.

В Тамбовской области лихач сбил девочку и выбросил тело в реку Telegram-канал 112

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Липецке мужчина зарезал 4-летнюю дочь, а также серьезно покалечил жену-судью и старшую сестру погибшей, а затем покончил с собой.

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