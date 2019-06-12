"Элиты проклинают": между российскими силовиками вспыхнул мощный конфликт

Дело журналиста российского издания "Медуза" Ивана Голунова, которому силовики подбросили наркотики, а потом закрыли дело за "недоказанность в преступлении", запустило мощный виток борьбы между силовиками в МВД и ФСБ.

Элитные группы сейчас буквально проклинают начальника ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева, который дал приказ на арест журналиста, ведь под угрозой оказался бизнес губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и семьи генпрокурора Юрия Чайки, сообщили авторы телеграм-канала "Кремлевский безБашенник".

"В ФСБ даже не ожидали, что арест журналиста вызовет такую волну общественного протеста. Но теперь бизнес многих российских элит, в том числе и генпрокурора Чайки, ожидает волна проверок. Многие миллиардеры могут показаться нищими студентами, если арестуют Дорофеева и имущество лиц, которых он покрывает", – написали авторы канала.

Скрин-шот

Чтобы этого не допустить, глава ФСБ Николай Патрушев попросил Администрацию президента Владимира Путина снять напряжения в элитах, Дорофеева уволить или перевести на нейтральную должность. Только не в ФСБ.

"Два наших источника в АП подтвердили, что фамилия Дорофеева вчера обсуждалась на совещаниях в Кремле. Там же было принято решение освободить Голунова и снять с него все обвинения", –указали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МВД России Владимир Колокольцев попросил президента Владимира Путина уволить двух генералов полиции, причастных к незаконному задержанию журналиста Голунова.

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