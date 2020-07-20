Элита в России получила вакцину от COVID-19 еще в апреле, – Bloomberg

У российской элиты доступ к вакцине от COVID-19 был еще в апреле 2020-го, пишет Bloomberg.

В России несколько сотен человек в ходе закрытой программы получили вакцину от нового типа коронавируса еще в апреле 2020-го. Среди них – топ-менеджеры, госслужащие и бизнесмены.

Участие в вакцинации было бесплатным, но некоторые отказывались от нее. Это утверждает агентство Bloomberg, ссылаясь на участников программы, попросивших об анонимности.

В частности, один из собеседников издания утверждает, что эксперимент решили не афишировать, чтобы избежать наплыва потенциальных желающих обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Так, источнику известно о нескольких десятков вакцинированных.

Среди получивших вакцину были топ-менеджеры UC Rusal. Прививку предлагали сделать и представителям "ФосАгро": там предложение якобы еще рассматривают. При этом обе компании отказались комментировать информацию агентству.

"До сих пор не вполне понятно, по какому принципу распределялась вакцина. Участие в программе было бесплатным, а привитые подписывали бумаги, что знают о возможных рисках. Опрошенные же бизнесмены рассказали, что по-разному перенесли последствия вакцинации. У некоторых повышалась температура и болели мышцы, а один топ-менеджер не заметил никаких побочных эффектов", – пишет Bloomberg.

По его данным, отказавшиеся от участия в программе говорили, что сперва вакцину нужно протестировать на добровольцах. Один из бизнесменов якобы отказался, так как доктор объяснил ему, что понадобится год для осознания последствия препарата для организма.

Отметим, что официально испытания вакцины от коронавируса на людях начались в середине июня. Первая группа состояла из 18 человек. Второй группе препарат ввели через несколько дней после того, как результаты первых клинических испытаний позволили продолжить исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецслужбы России пытались похитить международные исследования и разработки вакцины от COVID-19 с целью дальнейшего получения прибыли, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.