Никакого секса и криминала: бывшая шпионка России в США раскрыла секреты разведки

Бывшая российская шпионка, полковник Службы внутренней разведки Елена Вавилова, которая 10 лет назад была разоблачена в США, и вернулась домой в результате обмена, раскрыла секреты слежки РФ.

О подробностях, которые она раскрыла в автобиографической книге "Женщина, которая умеет хранить тайны", пишет ForumDaily.

Отметим, долгие годы, живя сначала в Канаде, а затем в Америке под именем Трэйси Ли Энн Фоли, Елена и ее муж Андрей Безруков, работавший под именем Дональда Ховарда Хитфилда, были успешными шпионами.

Бывшая шпионка России в США раскрыла секреты разведки ForumDaily

В частности, Вавилова рассказала, как попала в поле зрения КГБ и что нужно было для того, чтобы стать разведчиком.

"К примеру, нас просили описать характер кого-то из наших знакомых или узнать о нем больше информации. Но если вы даже изначально подходите по всем критериям, это еще не означает, что вы обязательно станете разведчиком. Для этого необходимо пройти сложную подготовку и обладать действительно крепким здоровьем. Такая работа влечет за собой колоссальные психологические нагрузки, которые могут сказываться и на физическом состоянии", – поделилась она.

Бывшая шпионка России в США раскрыла секреты разведки

Помимо изучения языка, навыков распознавания слежки, составления шифровок и других полезных для шпионажа техник, будущим разведчикам устраивали жесткие психологические проверки. К примеру, с Еленой пытались флиртовать, проверяя ее "моральную стойкость", а ее мужу поручили перевезти якобы контрабандный груз из одного города в другой, затем сымитировав нападение получателей контрабанды.

Вавилова развенчала один из главных мифов о методах шпионов – сексуальным обольщением они никогда не занимаются.

ForumDaily

"Я не исключаю, что для каких-то разовых операций, например, чтобы скомпроментировать какого-либо человека, используются "медовые ловушки". При этом такой метод использует не только российская, но и все разведки мира. Однако разведчики-нелегалы в подобном никогда не участвуют. Наша задача – создать образ добропорядочных американцев, нормальной семьи с хорошей репутацией. Беспорядочные сексуальные контакты, и тем более криминальные действия или устранение людей в такой работе недопустимы", – пояснила она.

Бывшая шпионка также рассказала, какие хитрости она использовала, чтобы выманить информацию у американцев.

"Каждую встречу с человеком мы планировали, исходя из его личностных особенностей и положения в обществе. Иногда бывало, что я знакомилась с человеком, а потом подключался супруг. Порой мы задавали какие-то наводящие вопросы в разговоре, упоминали какие-то моменты якобы невзначай", – отметила Вавилова.

Кроме того, бывшая разведчица призналась, что главной причиной, по которой люди соглашаются на такую работу, выступает далеко не приверженность идеологии своего государства, а денежная заинтересованность.

Вавилова долгие годы была шпионкой в США ForumDaily

Вавилова с мужем долгие годы были шпионами в США ForumDaily

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США согласились отпустить россиянку Марию Бутипну, которая призналась в шпионаже. Ее депортировали в РФ.

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