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17 сентября • обновлено в 11:24
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Елена Рыковцева
Елена Рыковцева
Журналист, обозреватель Радио Свобода Все статьи автора

Россия погружается в новую реальность

1.4т

Но в общем вы понимаете, мы действительно живем в абсолютно новой реальности. Новой. Мы (все) своими глазами видим, как на парня, который спокойно стоит со своим телефоном, наползает бригада до зубов вооруженных омоновцев. Вот прет на него целевым образом и начинает винтить. Девять на одного. И бьют. И бабы визжат. И прохожие снимают все это на свои телефоны. И они его, который ни сном, ни духом, волокут в автозак и увозят.

Мы это видим.

Это снято.

Вокруг полно телефонов с камерами.

Проходит время. Парня судят. И сажают на 3.5 года. За что - это нам рассказывает канал Р-24: "Приговорен за нападение на сотрудника ОМОНа, оказал ему активное сопротивление и нанес тяжелые телесные повреждения".

Павел Устинов

Павел Устинов

Коммерсант

То есть мы видим (своими глазами), что на парня навалилась вооруженная бригада в девять душ, а суд нам говорит, что это он напал. Потому что - вот доказательство!! - так написано в рапорте "пострадавшего ОМОНовца".

Совсем новая реальность.

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Ну мы знали раньше, что Ходорковскому или Навальному шьют уголовку по политике. Но там было чисто по принципу верю-не верю. Поди изучи все эти 159 томов уголовных дел. Даже чтобы канву ухватить нужно было проделать большую работу, на которую способны немногие.

А тут? Всё на ладони. Вот видео. Девять на одного. И вот суд. Это он - на них.

Такая реальность. Белое называют черным. Судьбу через коленку. Над остальными, которые отчаянно вскрикивают - как же так? Мы видим другое!! - в голос ржут. И тут какая-то говенная свадьба своим визгом забивает все медиа-пространство, абсолютный фильм "Игрушка" - помните, как сотрудники Ромбаля-Коше приходят бастовать под ограду его особняка, и их бывший коллега Франсуа Перрен забивает, затыкает их своим безумным гиканьем. Вот свадьба на фоне процессов, которая как специально продана и куплена, чтобы заткнуть ею все существующие в природе уши - ох, ах, почему катафалк?! Вау, какая гениальная режиссерская находка!! - вот это тоже такая новая реальность, потому что все ее герои, это тоже вроде бы "социально близкие", а в итоге гениально использованы на то, чтобы забить, заткнуть, и чтобы бастующие разошлись из-под ограды в полнейшей растерянности. Да! Да. Гениальный спектакль. Одна свадьба и посадки, посадки, посадки. Либерально-репрессивная фантасмагория. Там один из гостей одного из ток-шоу на тему свадьбы с катафалком пошутил: а девять дней они будут отмечать?

Да всей страной отмечаем. Вон актер Павел Устинов, который на фоне всего этого вурдалачества получил сегодня 3.5 года, он первым отмечает. Абсолютная фантасмагория: актера сажают, а стране показывают, как в свадебном катафалке гарцует режиссер. Так и живем.

Или нет.

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Место
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Тег
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Источник
Источник: Facebook Елены Рыковцевой
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Нормальный человек среди му9аков не окажется "просто стоя с телефоном".
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