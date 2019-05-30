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Елена Рыковцева
Елена Рыковцева
Журналист, обозреватель Радио СвободаВсе статьи автора

"Россия-24" только и шарашит "Коломойский-Зеленский"

5.5т

Меня щас все оборжут, но я расскажу, что случилось вчера ночью.

Я пришла с работы в 23 часа в пустой дом, ибо мои на даче.

С коробкой суши наперевес сразу проследовала на кухню и плотно засела там в телефоне за созданием всяких семейных видеороликов. Телевизор в это время чем-то шуршал, сначала кажется соловьевскими, потом каким-то сериалом. Я не вникала.

И тут, предположительно в районе гостиной, раздались посторонние звуки. Я их сначала игнорировала, но потом стала прислушиваться.

Там звучало: - Коломойский-Зеленский. Зеленский-Коломойский.

"Россия-24" только и шарашит "Коломойский-Зеленский"

Я в каком-то прямо тихом ужасе, буквально на цыпочках, поползла в гостиную.

Коломойский-Зеленский звучало все чётче и громче.

Я приблизилась к дверям гостиной. Там очевидно работал телевизор. Он молотил: Коломойский-Зеленский. Коломойский-Зеленский. Ну в смысле что-то такое про них обоих.

У меня на голове волосы зашевелились от страха. Первая мысль была: откуда Коломойский с Зеленским в два часа ночи в телеке?! Соловьевские их вроде уже отпели! А больше щас некому!

Вторая мысль была: а! Это наверное Россия-24! У них Коломойский-Зеленский круглосуточно.

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Третья мысль: кто включил телевизор?! В доме никого нет! Это наверняка маньяк! Причём маньяк-тролль!! Который знает, чем меня можно уесть!!

И я, дальше издевайтесь сколько хотите, не входя в комнату, развернулась и сломя голову побежала к дверям! В коридор! И позвонила соседям!! Чтобы они вместе со мной вошли в эту страшную комнату с работающим телевизором.

Но соседи не открывали. Я посмотрела на часы и охнула. Была уже почти половина третьего. Идиотка. Надо самой.

И я поплелась в комнату. И убедилась что там да, вовсю шарашит Россия-24. Я мужественно заглянула за занавески. И там никого не оказалось.

И тут я вынесла здравое заключение, что телевизор включился сам.

Такого с ним раньше никогда не случалось.

Он новый, хороший, современный.

Ну хорошо (хотя не слишком), что он включился при мне.

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А если он заведет привычку включаться, пока мы на даче?!

Я выдернула его из сети. И для страховки (а скорее на нервной почве) забрала с собой на кухню пульт.

И теперь весь день думаю: почему он самопроизвольно включился?!

И у меня одно объяснение.

Ему нужно было выплеснуться.

К нему давно никто не подходил.

Представьте, какие объемы Зеленского с Коломойским в нем накопились.

И вот он сам!!!

Сам-сам-сам.

Других идей у меня нет.

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Автор
Елена РыковцеваЕлена Рыковцева
Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир ЗеленскийИгорь Коломойский
Место
РоссияМосква
Теги
Новости Россиипропаганда
Источник
Источник:Facebook Елены Рыковцевой
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Sergeychik Sergey
Sergeychik Sergey
Українською можна тільки й сказати: "Тю на Вас..."
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Соколов Сергей
Соколов Сергей
😎 👻
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Тарас Бор
Тарас Бор
Никого не хочу обидеть,но,по моему,это называется белая горячка.В народе -- БЕЛОЧКА.
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