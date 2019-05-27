Это я прямо ушам сидела не верила. Комментатор Первого канала, конечно же взахлеб, радуется бронзовым медалям, которые российская сборная положа руку на сердце, просто таки чудом выдавила у чешской команды. И вот там у них по правилам, что эти медали им вручают сразу после матча и отпускают восвояси. А у тех, которые сыграют в финале, у них будет своя церемония. И вот самое потрясающее, что комментатор Первого канала, он про этот финал вообще не вспоминает! Как будто его нет, не было и никогда не будет! Есть только один финальный матч, России с Чехией, в котором Россия выиграла! И эти самые медали сборной РФ вручает почему-то даже не иностранец, а самый что ни на есть родной Владислав Третьяк. И комментатор заходится от умиления:

- Красивая церемония! Красивое окончание чемпионата мира! Но нам осталась еще одна церемония!

И я думаю – неужели он наконец-то скажет про финал, где встретятся канадцы с финнами?!

Ни фига!!

- … Нам осталась церемония поднятия государственного флага и гимн Российской Федерации!!

Отзвучал гимн. Но не наш комментатор:

- Спасибо! Спасибо! Мы поздравляем сборную России с бронзой, и остается добавить…

Тут я опять замираю в надежде на информацию о финале.

- Остается добавить, что чемпионат мира на Первом канале комментировали такие-то! Поздравим еще раз нашу команду! А теперь на поле вы видите коллективное фотографирование! А нам остается только попрощаться!!

И на кадрах победного коллективного фотографирования российской сборной патриотический Первый канал заканчивает вещание из Словакии. А эти ошметки – какой-то сраный финал – пусть подбирает канал "Матч ТВ".

Аааа. Ну это у них на всех методичка. Никаких победителей, кроме РФ, быть не может. Ведущий Р-24 торжественно провозглашает, что вчера "красная машина" - сборная России – "в серии буллитов разгромила сборную Чехии". Ну и дальше огромный репортаж об этом матче, где хоккеисты страшно радуются своей победе над чехами, потому что "болельщики нас бы не поняли, если бы мы заняли четвертое место", где тренер сборной уверенно говорит, что "бронза – это победа, а серебро – поражение, ибо такова психология!", ну и где весь репортаж выстроен и написан так победно, что просто уже неорганично вклинивать туда информацию про то, что где-то там существовал матч за золото.

От этого конкретного корреспондента российский зритель так и не узнал, что чемпионами мира по хоккею стали финны. Да может это ему и не надо. Потому что победа – это бронза. Когда она достается нашим. А все остальные побрякушки - поражение. Когда они достаются не нашим.

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