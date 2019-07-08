На российских федеральных каналах ведется бешеная кампания партии Медведчука. Бешеная.

Просто ополоумели, тычут эту партию с ее названием и ее лидерами в каждую дырку. Они думают, дай попробуем. Вдруг украинцы все еще голосуют сердцем, которое отдано русскому ящику. И этот Медведчук, с его главным предвыборным лозунгом, что "Россия не агрессор", он из каждого утюга. Про него снимают фильмы и складывают баллады.

Но вот в этом фрагменте главное не сам герой, а реклама телешоу, которая вклинивается в передачу. Вы только послушайте Ситтель с Малаховым. "Одна история, одна вера, одни праздники, песни, фильмы..." Странно, что еще Крым сюда не включили. У нас один Крым на всех. Короче, мыодиннарод. И вот смотрите телемост! Который объединит российских телезрителей с украинскими медведчуками.

Ну а собственно зачем мост городить. У них и без моста одна партия с Путиным, не скрывают, гордятся, акцентируют и педалируют. И полученные ими проценты на выборах Путин конечно припишет к местным 88-ми.

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