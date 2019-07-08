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Елена Рыковцева
Елена Рыковцева
Журналист, обозреватель Радио СвободаВсе статьи автора

Крым один на всех - мыодиннарод

2.8т

На российских федеральных каналах ведется бешеная кампания партии Медведчука. Бешеная.

Просто ополоумели, тычут эту партию с ее названием и ее лидерами в каждую дырку. Они думают, дай попробуем. Вдруг украинцы все еще голосуют сердцем, которое отдано русскому ящику. И этот Медведчук, с его главным предвыборным лозунгом, что "Россия не агрессор", он из каждого утюга. Про него снимают фильмы и складывают баллады.

Но вот в этом фрагменте главное не сам герой, а реклама телешоу, которая вклинивается в передачу. Вы только послушайте Ситтель с Малаховым. "Одна история, одна вера, одни праздники, песни, фильмы..." Странно, что еще Крым сюда не включили. У нас один Крым на всех. Короче, мыодиннарод. И вот смотрите телемост! Который объединит российских телезрителей с украинскими медведчуками.

Новости
Надо поговорить с Россией? Да пошли вы в ж*пу!

Ну а собственно зачем мост городить. У них и без моста одна партия с Путиным, не скрывают, гордятся, акцентируют и педалируют. И полученные ими проценты на выборах Путин конечно припишет к местным 88-ми.

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Автор
Елена РыковцеваЕлена Рыковцева
Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассероссийская пропагандаАннексия Крыма
Персона
Виктор Медведчук
Место
Россия
Теги
Новости РоссииКрымроссийские телеканалы
Источник
Источник:Facebook Елены Рыковцевой
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Родионов Александр
Родионов Александр
Рыковцева эта дура, которая устроила скандал пару лет назад, шукая работающие кондиционеры в укропотяге из Москвы в Киев? :-) памятаю, дуже кумедная була история, кояя эту дуру ничему не научила про xaxлов :-)
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Какая разница что там на российские каналы пооказывают, .если их трансляция запрещена на Украине. Или блогер хочет указать на полярность среди украинцев телеканалов страны- агрессора.
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Если вы с Крымчанами один народ почему укротупорезы перекрыли воду и свет в Крым?Для Крымчан укротупорезы уже давно не один народ!Крымчане намного умнее укротупорезов!
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Алкашенко Пэтро, Это пособники Гитлера не смогут объяснить , тут надо по немецки с автоматом и газовыми камерами .
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