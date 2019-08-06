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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Россия, со своей обгорелой Сибирью, ждала уступок от Украины

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В общем, для меня положение России с момента оглашения результатов НАШИХ выборов - как у собаки. Она сидит у стола и ждет кусок мяса. Ну, на худой конец - кость. Но они никак не падают. Она раскрыла свою пасть, истекая слюной, а со стола - ноль. С*ка нетерпеливо скулит и машет хвостом, но остается ни с чем. Тут как бы ногой по ребрам не получить.

Порошенко заявил, что в 2024-м году планирует баллотироваться в депутаты Евросоюза. Но для этого он должен стать гражданином Евросоюза. Следовательно, сама Украина должна стать членом Евросоюза к 2024-му году.

Хотят ли этого "Слуги"? Думаю, скорее да, чем нет. Этого хочет ЕС и этого хочет Голос. Слуги - у них конечно нет команды. Но мне кажется, в сторону России они тоже не бьют копытом. Так что шансы есть, я имею ввиду движение в Евросоюз. Проблема в том, что мы можем (ОНИ могут) запороть нашу экономику и безопасность к тому моменту, но вряд ли они (а вы посмотрите на лица их депутатов в Трускавце) хотели бы так явно в Россию. Это явление неожиданное для русских и для нас самих.

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Так вот Россия со своей обгорелой напрочь Сибирью, избитыми несчастными оппозиционерами и просто прохожими - руками и ногами беглого украинского Беркута, с грязной непригодной для потребления нефтью и многомиллионными убытками - ожидала еще и "кусок мяса" от Украины. Ну, допустим, возврат в ПАСЕ произошел - но ощутимых побед нет.

Вместо этого у нас пусть и творится что-то непонятное, и российские новости пестрят заголовками про "сбежавшего Порошенко", про "глупого комика" Зеленского, внимание (!) "арестовавшего жену и детей Порошенко в аэропорту" (!) - но это крохи со стола. Возможно, их шансы улучшатся через некоторое время, когда Слуги натворят беды в нашем доме - но на мой взгляд там сейчас будет не до русских. И в период нестабильности воспользоваться шансами могут как русские, так и наша настоящая оппозиция, используя американские рычаги.

За это время в самой России что-то опять утонет, что-то сгорит, где-то рванет. Ну, как обычно.

P.S. Мне особо тоже не пишется, друзья. Этот период до активных событий осталось переждать, и осенью у нас очередной сезон "Сватов" в национальном масштабе. Можно сказать, реалити шоу. Вот тогда будет жарко.

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Автор
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Темы
Российско-украинский конфликт Взрывы на складах в Красноярске
Место
Россия
Теги
Новости России Партия "Слуга народа" "Слуга Народа" Сваты
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