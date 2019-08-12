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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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У России - дедлайн: на носу "щекотливая" развязка сложной ситуации

5.8т

Хочу напомнить, что на носу очень "щекотливая" развязка одной сложной ситуации.

31 декабря этого года заканчивается газовый контракт между Россией и Украиной. Если до этого дня Россия не запустит свой Северный поток-2 - ей придется заключать очередной договор с нами, вероятно на наших условиях.

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Российские источники пишут, что задержки в строительстве СП-2 из-за Дании создают "беспокойство, если не ПАНИКУ". Речь и в потере денег, из-за отставания от графика, и в близящемся "конце Кощея" - 31 декабря 2019 года.

РИА новости

РИА новости

Северный поток-2

От момента, когда Дания даст разрешение, нужно отсчитать 5 недель на строительство. Но если первую нитку газопровода можно будет успеть проложить и запустить в работу, то вторую - уже не гарантированно, и если разрешения не будет до начала октября - проект будет уже невозможно закончить до того самого 31 декабря.

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Чья возьмет?

В Дании уже происходят взрывы, а "Газпром" заявляет, что рассчитывает получить разрешение Дании к октябрю. Якобы, "переговоры становятся конструктивными".

Что может случиться в Дании до октября? Взрывы? Убийства? Отравления?

P.S. Кстати, что делает, или хотя бы думает наш Вова по этому вопросу? Или хотя бы отдаленно слышал?

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Тема
Северный поток-2
Место
Россия
Источник
Источник: Facebook Елены Кудренко
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Свиняки усраинскин не беситесь,главное чтоб мимо вашего носа пися не полетела,это ваше любимое блюдо по жизни.
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Это у вас свиньи свидомитые щекотливая ситуация,к концу года вы будете очередной раз сосать х-й
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Питон Каа
Питон Каа
Украине будет предложено заключение краткосрочного контракта на транзит газа, отказаться она не посмеет, ЕС не позволит. Прошло то время, когда Украина капризничала и ставила условия. Теперь она будет выполнять то, что ей скажут.
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