Что позволено украинцу...
Вернемся к нашим соседям. Черт с ним, с Зеленским - он уверенно катится с горки, с первых дней, и будет это весело, с "гиканьем" и поцелуями лысого в макушку, либо тише и вдумчивее - не наши заботы. Нарушение Закона, топтание по Конституции вряд ли останутся просто мимолетным видением. За все надо платить, и да, я предпочитаю верить в знаки (венок Януковича и солдат Порошенко тому пример). Тут и не в такое поверишь...
Я пытаюсь стать на место соседа и представить уровень осмысления происходящего. Его осмысления - у нас происходящего.
Еще во времена нашей оранжевой революции я услышала мысль - что в России все стабильно, вот бы и нам так. У нас революция - у них Путин. Ну и с тех пор у нас драки в Раде - у них тишина и послушание. У нас Майдан - у них Путин. У нас Зеленский - у них Путин. То, что такую стабильность можно назвать обычным застоем и вряд ли ошибиться - ну, то такое дело. И лучше это или хуже - смотря как посмотреть.
У нас есть возможность ВЫБИРАТЬ. Тот случай, когда наличие медийных ресурсов у разных олигархов предлагает тебе несколько точек зрения (пусть заангажированных, но ты главное слушай и думай) - в России стабильно один источник и цензор новостей, одна перманентная правящая партия, одно "ясно солнышко". Нет у них выбора, как бы ни пытались они доказывать, что это не так. Ты можешь выбирать на уровне колбасы в супермаркете или авто в салоне. Но выбирать власть ты не можешь, и партию - не можешь. И вектор развития - не можешь, и быть настоящим, не гонимым оппозиционером - не можешь. Там ты не можешь поливать грязью гаранта - потому что не можешь, и все. Дышать по-настоящему свободно - не можешь, потому что ничего не знаешь про то, как это делается. Дышать и курить на балконе - это не то же самое, что дышать свободой.
В связи с этим совсем непонятны комментарии оттуда, что они лучше знают, или им смешно. Знаешь - это когда сам через это прошел. А если ты просидел перед телевизором и еще поверил, что Земля плоская - то ничего ты, сосед, не знаешь. И про Украину - тем более. Если уж не знаешь про то, кто виноват в ваших внутрироссийских трагедиях и кто убил (... там длинный список), да и не задаешь таких вопросов, то не надо позориться по вопросам украинским. Они тебя, обывателя, не касаются.
Что у нас здесь происходит, смешно или трагично - все это в любом случае наш выбор. И быть вот такими, как сегодня - с таким "недоразумением" у власти - тоже наш выбор. А у тебя такого выбора нет. Мы можем выбирать - как нам жить, набивать шишки либо позориться. Мы можем выбирать - как нам умирать, в конце концов. А ты там позоришься, даже не осознавая это. Со своей загаженной нефтью, китайской Сибирью и застоем. Вывернуть карманы по собственной воле - или иметь хотя бы 25% понимающих, что происходит, понимающих, и потому борющихся - мы можем. А ты нет. У тебя если такие и есть - то борьба там давно бессмысленна, они запуганы, посажены, оплачены...
Что позволено украинцу - не позволено тебе. Ты не видел вспышек победы, как мы. Ты не чувствовал адреналин от перемен. Ты просидел у телевизора - получив загаженные ложью мозги. Да, я понимаю - у нас тоже таких оказалось немало, но у нас есть активное ядро, а у тебя нет. Вот то, чем мы отличаемся.
Так что такие дела, сосед.
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