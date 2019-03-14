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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Россия, зачем ты полезла в Украину "со свиным рылом в калашный ряд"?

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Мой мир. Ты разрушаешь его, Россия. Понимаю, тебе плевать на то, что дорого маленькой песчинке где-то в украинском Харькове, одной из миллионов. Я для тебя ничтожна. Но именно поэтому для меня ничтожна сама ТЫ.

Ты посягнула на мое прошлое и мое будущее. Украинский флаг над моей школой и украинский букварь для моих детей. Ты посчитала себя вправе всю зону .ua превратить в ничтожную зону .ru. Это как плевок на все то, чем мы здесь дорожим.

Да, мое отношение к России находится за пределами такта и вежливости, уважения или даже равного себе. Потому что война - ДА. Потому что убиты наши люди - ДА. Потому что разрушены дома и ограблены предприятия. Россиянами. Это все ДА. Но все намного серьезнее потому, что ты посмела замахнуться на мою жизнь, мое благополучие, мою независимость и мой мир.

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Это тихие вечера перед камином, когда отблески огня отражаются на детских лицах. Это сказка на ночь моим первоклассникам. Это мои и наши планы на завтра. Через год. Через пять и через десять. Дерево, посаженное в день рождения ребенка и зеленая палатка на берегу Северского Донца. Ты на все это замахнулась, и твоя наглость смешалась с ботоксом "твоего" лидера. Все вместе - твое лицо. Редкая дрянь.

Ты осмелилась выбить меня из жизненной колеи и заставила напряженно думать. Сжимать кулаки, планировать на случай "а если вдруг" и ценить свою армию. Ты гонишь меня на выборы лучше любой другой силы, и ты даешь мне мотивацию с тобой бороться. Ты запускаешь свои мерзкие щупальца мне в душу, в результате чего я вырабатываю иммунитет. Поверь, ты хотела "как лучше" - а получилось "как всегда". Мы массово тебя ненавидим.

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Можно разрушить город. Можно - страну. А можно - целый мир. Тот мир, который мы, взрослые, заботливо создаем для своих детей. Это самая большая твоя ошибка - попытка загнать нас в ту самую позу, в которой твои граждане живут веками.

Нет вседозволенности. Никто не наделен правом казнить или миловать. Никто не вправе присваивать себе чужое, и право сильного - чушь собачья.

Есть границы. Есть чужая независимость. Есть Закон. И отныне есть презрение. Ты как обычно сама все испортила, Россия. Полезла в Украину "со свиным рылом в калашный ряд", неаккуратно, с потерями, с неожиданными санкциями, с мощным всплеском противостояния и отторжения тебя.

Бездарно, что сказать...

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Автор
Елена КудренкоЕлена Кудренко
Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Место
Россия
Теги
войнапропагандаНовости России
Источник
Источник:Facebook Елены Кудренко
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Марченко Юра
Марченко Юра
Как не Олена так бандеровка и фашистка -детей и старух не надо убивать как говорил ваш гарант, пусть сидят их дети в подвалах под обстрелами ,а наши пройдут в школу,вот поэтому и пришли ополченцы и опять придут, если вы повторите убийства.
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