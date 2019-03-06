Размышления про "свидомых".

Мы же знаем, что это не оскорбление, потому что "свидомые" - это сознательные. Все просто. Ты живешь - ты осознаешь. Т.е. ты способен видеть и понимать больше, чем другие, по причине осознания своей роли, своей позиции, своего пути развития и так далее.

Российские же ресурсы указывают на понятие "свидомые" как антироссийское. Они приписывают нам, сознательным, национализм, пренебрежение ко всему русскому и почему-то (!) "свидомые не желают знать никаких языков кроме украинского". Да, такие фразы читаю.

Далее процитирую российский ресурс:

- свидомые - противопоставляют себя русским;

- жадны и хитры (?????????);

- имеют сильно ограниченный по этническому принципу круг общения;

- убеждение, что все изобретено и сделано украинцами (тут соглашусь, я видимо точно "свидомая" именно в таком понимании, но уточню: все КАЧЕСТВЕННОЕ сделано украинцами, на нашей территории и там, куда украинцы смогли добраться. То что сделано плохо - ищите русского);

- провинциализм и второстепенность.

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Фух. Теперь расскажем, кто же такие настоящие свидомые.

На сегодняшний день СОЗНАТЕЛЬНЫЕ говорят на нескольких языках и зачастую имеют хорошее образование. Они не обязательно жадны и хитры, но обычно предприимчивы, платят налоги и создают хороший продукт. Тот, который имеет успех и за пределами Украины. Круг общения у свидомых очень разносторонний, потому что если они ПОНИМАЮТ и ОСОЗНАЮТ, то общаются явно с себе подобными, а это люди часто успешные, всесторонне развитые, амбициозны. Если русские обижаются на свидомых - то понятно, почему свидомые не пускают их в свой круг общения. Что там делать людям с "низкой социальной ответственностью"? В таком кругу?

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Противопоставляем себя в частности русским - знаете, 2014-й дал повод. Противопоставлять. А по поводу провинциализма - давайте вспомним, что это Киев родоначальник всей Российской Федерации. И скорее это мы столица, а Россия - провинция. Не надо, ребята, заблуждаться на сей счет и присваивать наших князей.

Ну а второстепенность - как сказать... Если образованность для русских второстепенна - то да. Если совесть, сознательность, активность, смелость - второстепенны, то значит так и есть. Если им легче от этого. Пусть думают что хотят.

Только свидомым быть - нужно еще постараться. Не каждому дано жить осознанно, уметь отвечать за свои поступки и поступать по совести. Вот так живут "свидомые".

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