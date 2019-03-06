|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Елена Кудренко
Елена Кудренко
БлогерВсе статьи автора

Киев — родоначальник всей Российской Федерации!

8.2т

Размышления про "свидомых".

Мы же знаем, что это не оскорбление, потому что "свидомые" - это сознательные. Все просто. Ты живешь - ты осознаешь. Т.е. ты способен видеть и понимать больше, чем другие, по причине осознания своей роли, своей позиции, своего пути развития и так далее.

Российские же ресурсы указывают на понятие "свидомые" как антироссийское. Они приписывают нам, сознательным, национализм, пренебрежение ко всему русскому и почему-то (!) "свидомые не желают знать никаких языков кроме украинского". Да, такие фразы читаю.

Далее процитирую российский ресурс:

- свидомые - противопоставляют себя русским;

- жадны и хитры (?????????);

- имеют сильно ограниченный по этническому принципу круг общения;

- убеждение, что все изобретено и сделано украинцами (тут соглашусь, я видимо точно "свидомая" именно в таком понимании, но уточню: все КАЧЕСТВЕННОЕ сделано украинцами, на нашей территории и там, куда украинцы смогли добраться. То что сделано плохо - ищите русского);

- провинциализм и второстепенность.

Новости
Беларусь становится колонией

Фух. Теперь расскажем, кто же такие настоящие свидомые.

На сегодняшний день СОЗНАТЕЛЬНЫЕ говорят на нескольких языках и зачастую имеют хорошее образование. Они не обязательно жадны и хитры, но обычно предприимчивы, платят налоги и создают хороший продукт. Тот, который имеет успех и за пределами Украины. Круг общения у свидомых очень разносторонний, потому что если они ПОНИМАЮТ и ОСОЗНАЮТ, то общаются явно с себе подобными, а это люди часто успешные, всесторонне развитые, амбициозны. Если русские обижаются на свидомых - то понятно, почему свидомые не пускают их в свой круг общения. Что там делать людям с "низкой социальной ответственностью"? В таком кругу?

Новости
Луганчане должны опасаться реванша

Противопоставляем себя в частности русским - знаете, 2014-й дал повод. Противопоставлять. А по поводу провинциализма - давайте вспомним, что это Киев родоначальник всей Российской Федерации. И скорее это мы столица, а Россия - провинция. Не надо, ребята, заблуждаться на сей счет и присваивать наших князей.

Ну а второстепенность - как сказать... Если образованность для русских второстепенна - то да. Если совесть, сознательность, активность, смелость - второстепенны, то значит так и есть. Если им легче от этого. Пусть думают что хотят.

Только свидомым быть - нужно еще постараться. Не каждому дано жить осознанно, уметь отвечать за свои поступки и поступать по совести. Вот так живут "свидомые".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Елена КудренкоЕлена Кудренко
Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Место
Россия
Теги
Новости Россиипропаганда
Источник
Источник:Facebook Олени Кудренко
Поделиться в Facebook
16
Комментарии
2
4
Смешно
63
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Elonka Elonka
Elonka Elonka
Ну вот именно "сознательные".продразверстки тоже проводили сознательные...бытие есть сознание..или питие..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Исаев Денис
Исаев Денис
Почему это тупое животное пишет без конкретики, что именно свидомое быдло создало на окраине за 28 лет независимости? Пока весь мир наблюдает только нищету и разруху на этой проклятой территории. Страна живущая за счёт долгов и переводов гастарбайтеров называться страной права не имеет, именно территория.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Бор Тарас
Бор Тарас
Исаев пенис, ты лучше скажи, одноизвиленное,что,кроме кучи говна,создало лично ты?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мезенцев Александр
Мезенцев Александр
написано дуже зрозуміло для "свідомого",тобто українця! написано кацапською гавкучою мовою,щоб кожне козломорде мокшанське бидло змогло зрозуміти сенс написаного,але ж... читаючи коменти підарасів ріпоїдних здається що ця бидломаса тупих рабів стоїть на сторожі свого дебілізму на смерть,не даючи жодного шансу на виздоровлення від кацапського шовінізму. ці гавкаючи на всіх шакали так і здохнуть не зрозумівши нічого в сенсі життя,не знаючи що таке свобода! туди їм і дорога,смерть кацапам і слава Україні!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Наши блоги