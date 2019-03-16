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На Крымском мосту произошло экстремальное ЧП: опубликовано видео

1.6тЧитать материал на украинском

В России молодой парень залез на самый верх арки Крымского моста (висячий мост через Москву-реку на трассе Садового кольца).

По данным местных СМИ, экстремал выбрался на высоту пятиэтажного дома. На место ЧП приезжали врачи и четыре наряда спасателей.

Вскоре парня сняли спасатели и передали медикам. Он не объяснил, зачем решил забраться на арку.

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На Крымском мосту произошло экстремальное ЧП: опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве с Крымского моста спрыгнул горящий парень.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМосква
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