На Крымском мосту произошло экстремальное ЧП: опубликовано видео

В России молодой парень залез на самый верх арки Крымского моста (висячий мост через Москву-реку на трассе Садового кольца).
По данным местных СМИ, экстремал выбрался на высоту пятиэтажного дома. На место ЧП приезжали врачи и четыре наряда спасателей.
Вскоре парня сняли спасатели и передали медикам. Он не объяснил, зачем решил забраться на арку.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве с Крымского моста спрыгнул горящий парень.
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