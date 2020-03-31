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31 марта • обновлено в 12:01
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Экс-советник Путина рассказал о "двойниках" и "тройниках" президента России

3.9т
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Президент РФ Владимир Путин не использовал двойников, но возможно были "тройники", которыми обманывали наивных людей.

Об этом в интервью "Гордону" рассказал российский экономист, бывший советник президента РФ Андрей Илларионов.

"Когда я там (в Кремле – ред.) работал и, случалось, находился в компании, и едва мы слышали, что по телевизору обсуждают вопрос двойников, то все дружно веселились по этому поводу. Потому что двойников тогда точно не было", – поделился он.

Владимир Путин

Владимир Путин

При этом Илларионов сообщил о "тройниках", на которых "подцепляли любителей той или иной конспирологии".

"Может быть, в каких-то очень специфических обстоятельствах когда-либо кто-то и предпринимал... Мне ничего об этом не было известно. Никаких следов этого не было видно. И мне казалось, ему это не нужно", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президента России Владимира Путина вновь разоблачили в использовании двойника.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Андрей Илларионов Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Все обсуждают своег Бога...
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Перемога скоро
Перемога скоро
Чего это он? Может он ещё скажет, что Темнейший в Кремле мальчиков не петрушит, перед тем как их съесть? :)
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
5 терники еще есть в мозгах
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