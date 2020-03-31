Президент России Владимир Путин скрыл свой официальный возраст, и на самом деле ему уже 69 лет.

Об этом в интервью "Гордону" сообщил российский экономист, бывший советник президента РФ Андрей Илларионов.

"Согласно официальной биографии Путину 67 лет. Согласно неофициальной – другая цифра. Плюс два года", – рассказал он.

Владимир Путин

При этом Илларионов отметил, что ничего не знает о "кремлевских таблетках", которые якобы омолаживают.

"Не знаю. Я был в Кремле – таблеток не видел", – добавил экс-советник Путина.

Напомним, ранее Андрей Илларионов сообщил, что президент РФ Владимир Путин не использовал двойников, но возможно были "тройники", которыми обманывали наивных людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, западные СМИ писали, что Кремль в ужасе от мысли о том, что президент РФ Владимир Путин может заразиться коронавирусом COVID-19, ведь тогда весь его режим рухнет.

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