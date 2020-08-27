Экс-разведчик КГБ назвал двух возможных преемников Путина

Преемниками президента РФ Владимира Путина якобы могут стать секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев или заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Такое мнение в интервью изданию "Гордон" высказал бывший разведчик КГБ, сокурсник президента России Юрий Швец. Он сказал, что абсолютно уверен в том, что Патрушев "прямо рвется" к власти.

На замечание журналиста Дмитрия Гордона о том, что чиновник уже в возрасте, Швец ответил: "Ну, он наверняка считает, что огурчик. По, так сказать, интеллектуальным способностям и вообще".

"Хотя для того, чтобы понять, кто такой господин Патрушев, достаточно посмотреть на его фотографию. Я абсолютно уверен.

То есть теорию Чезаре Ломброзо еще никто не отменял. В конце XIX века был такой психиатр и криминалист в Италии, который говорил, что по лицу и различным частям лица можно не только определить, будет ли человек преступником или нет, но и то, какое преступление он совершит. И что самое смешное – во время Муссолини эта теория применялась на практике. Еще более смешное – с тех пор масса исследователей пыталась доказать или опровергнуть. На сегодняшний момент считается, что в отношении мужчин где-то примерно на 90% теория Ломброзо работает. Она полностью проваливается, когда речь заходит о женщинах", – сказал бывший разведчик.

Он добавил, что для многих "заговорщиков" транзит власти от Путина к преемнику представляется возможностью "сбросить весь багаж" России, который тянет страну на дно, – в частности, санкции Запада.

"Потому что понятно: пока Путин в Кремле, санкции будут – и все, у России никакой перспективы нет", – отметил Швец. По его мнению, если у власти останется Патрушев, то в этом контексте ничего не изменится.

"Второй потенциальный [преемник] – непотопляемый Дмитрий Анатольевич Медведев. Ему природой дано колоссальное преимущество перед любым другим соперником. Во-первых, он ростом ниже Путина. Я не шучу. Это очень серьезно. Это серьезный, реальный критерий отбора. Второе: он доказал, что о него можно вытирать ноги публично, и он никогда не ответит. Понимаете? То есть как плюшевый мишка: взял, вытер ноги – и выбросил. Мишка утерся – и все дела", – сказал бывший разведчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юрий Швец заявил, что Владимира Путина якобы пытаются "слить" и устранить от власти люди из его ближайшего окружения – силового блока РФ.

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