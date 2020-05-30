"Отложено в долгий ящик": экс-премьер России указал на проблему с возвращением Крыма

Аннексированный Россией полуостров Крым – это часть Украины, но решение вопроса в целом "отложено в долгий ящик".

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов. По его словам, по Крыму, в отличии от Донбасса, были проведены все конституционные формальные процедуры, что и усложняет проблему.

"Между решением проблем Донбасса и решением проблем Крыма – очень большая разница. Я сразу говорил, что Крым – вопрос долгого ящика, он не в текущей повестке. По нему были проведены все конституционные формальные процедуры, а теперь еще дополнительно закреплены в ней", – напомнил он.

Аннексия Крыма 24 канал

При это, по его словам, Крым – это Украина, в 2014 году произошло незаконное отторжение части территории украинского государства.

"Я вам, всем вашим СМИ тысячу раз говорил, что осуждаю то, что я называю аннексией. Это неправомерные действия. Крым – это Украина", – заверил политик.

Полную версию интервью с Михаилом Касьяновым читайте в ближайшее воскресение 31 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, раньше Михаил Касьянов заверил что президент России Владимир Путин не будет заниматься вопросами окончания войны на Донбассе и решения проблем с Украиной как минимум до осени.

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