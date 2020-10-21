Экс-куратор "Л/ДНР" Сурков засветился в "Бесах" Достоевского. Видео

Бывший помощник главы РФ и куратор "Л/ДНР" Владислав Сурков принял участие в спектакле Театра на Малой Бронной "Бесы" по роману Федора Достоевского.

Режиссер спектакля – Константин Богомолов, это была его первая постановка после назначения художественным руководителем, передает РБК.

Глава PR-отдела театра Мария Малкина рассказала, что Сурков на сцену не выходил, но в спектакле есть его видео, на котором он выступил с речью Достоевского.

В Telegram-канале пресс-секретаря "Росмолодежи" Кристины Потупчик был опубликован фрагмент с Сурковым.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сурков вызвал ажиотаж в сети странным стихотворением о свободе без кокаина.