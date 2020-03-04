Бывшего главаря террористической "ДНР" Дмитрия Трапезникова официально назначили мэром российского города Элиста в Калмыкии.

Об этом сообщается на сайте администрации города.

Дмитрий Трапезников был главарем террористов "ДНР" ria.ru

"В ходе процедуры открытого голосования главой администрации города Элисты был назначен Дмитрий Викторович Трапезников. Решение было принято большинством голосов", – сказано в сообщении.

Напомним, что в сентябре 2019 года Трапезникова назначили и.о. главы Элисты по рекомендации руководителя Калмыкии Бату Хасикова. Это спровоцировало протесты жителей города, которые потребовали отставки человека "грязной репутации".

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Трапезников был временно исполняющим обязанности главаря "ДНР" после ликвидации Александра Захарченко.

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