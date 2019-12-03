Нарочно не придумаешь: экс-депутат Госдумы и лидер "Наших" Роберт Шлегель стал гражданином Германии. Шлегель работает в международной компании по информационной безопасности Acronis.

"Наши" хвастались кибератаками на другие страны. Фирма, на которую их бывший "комиссар" теперь работает, производит программное обеспечение и "решения безопасности", в частности, для Audi, BASF и Deutsche Bank работает - и ее программное обеспечение также используется в федеральном правительстве Германии.

Абсолютно неверотная история. О Шлегеле я писал в моей книге "Путинская тайная война". Там говорится о нем, что его инициативы иногда даже в глазах ФСБ зашли слишком далеко и были классифицированы как "абсурдные" и "неконституционные". И далее: "Утечка переписки показывает, как (...) Шлегель очернел СМИ и предпринимателей, а также привлек блогеров к контролируемым Кремлем комментариям в западных СМИ". В письмах своих он называет критиков Кремля "фашистами", "предателями" и "жуликами". Шлегель стал известен в России своими регулярными требованиями об усилении цензуры в Интернете; пресловутый Анти-Blogger Акт был принят по его инициативе. Документы также подтверждают авторство Шлегелем апокалиптического ненавистнического видео против Запада. Есть там фотография, на которой Горбачев и Рейган подписывают контракт: "Двадцать лет назад зло победило"; Президент США Обама показан как зомби; "Зло" - Америка - убивает людей во всем мире, но "добро" демонстрирует Путин, борющийся с ним.

Добро пожаловать в Федеративную Республику, Herr Schlegel!

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.