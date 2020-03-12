Скандальная блогерша Диденко сделала рекламу снотворного на смерти мужа

Российская блогерша Екатерина Диденко, чей муж погиб на вечеринке с сухим льдом, призналась, что супруг приходит к ней во сне.

Откровениями она продолжила делится на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Я сплю только благодаря Мелаксену. без него нет сна. Мне 2 раза снился Валя. Хотя раньше никогда не снился. Я хочу поговорить с ним, но он молчит и ничего не говорит", – написала Диденко.

Блогерша Диденко устроила на гибели мужа рекламу для снотворного МедикФорум

Также блогерша пожаловалась, что у нее пропал аппетит и приходиться много пить, чтобы поддерживать силы.

Блогерша Диденко рассказала, что ей снится погибший муж Скриншот

Блогерша Диденко рассказала, что ей снится погибший муж Скриншот

Блогерша Диденко рассказала, что ей снится погибший муж Скриншот

При этом девушка воспользовалась личной трагедией, чтобы показать подписчикам новое лекарство. Диденко разрекламировала на своей странице снотворное.

Блогерша Диденко рассказала, что ей снится погибший муж Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Диденко написала, что муж "сделал ей подарок на день рождения, поскольку умер на следующий день".

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