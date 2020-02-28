Известная российская блогерша Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро" чуть не погибла в пятницу, 28 февраля, празднуя вместе с гостями свой день рождения в банном комплексе в Москве.

Об этом сообщается в Telegram-канале 112 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В результате отравления химическими парами якобы погиб минимум один человек и двое были госпитализированы. В СМИ сообщили еще о 2 пострадавших.

В России день рождения блогерши Диденко закончился смертями Рамблер

Трагедия произошла в заведении на Коломенском проезде. Муж Диденко решил устроить ей эффектную вечеринку в честь 29-летия и закупил 25 кг сухого льда для бассейна. В разгар вечеринки для создания праздничного антуража его высыпали в воду. Произошла химическая реакция, все они отравились.

Отмечается, что лед должен был превратиться в эффектный пар. Но когда гости прыгнули в воду, то начали синеть и терять сознание. На место прибыли 4 бригады скорой помощи.

Сначала СМИ сообщили о смерти блогерши, однако девушка опровергла все, записав видеообращение. Ее муж Валентин попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в новосибирском кафе (Россия) в разгар вечеринки на посетителей обрушилась кровля. В результате погибла девушка.

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