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28 февраля • обновлено в 22:07
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В России день рождения блогерши Диденко закончился смертями

18.9т
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Известная российская блогерша Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро" чуть не погибла в пятницу, 28 февраля, празднуя вместе с гостями свой день рождения в банном комплексе в Москве.

Об этом сообщается в Telegram-канале 112 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В результате отравления химическими парами якобы погиб минимум один человек и двое были госпитализированы. В СМИ сообщили еще о 2 пострадавших.

В России день рождения блогерши Диденко закончился смертями

В России день рождения блогерши Диденко закончился смертями

Рамблер

Трагедия произошла в заведении на Коломенском проезде. Муж Диденко решил устроить ей эффектную вечеринку в честь 29-летия и закупил 25 кг сухого льда для бассейна. В разгар вечеринки для создания праздничного антуража его высыпали в воду. Произошла химическая реакция, все они отравились.

Отмечается, что лед должен был превратиться в эффектный пар. Но когда гости прыгнули в воду, то начали синеть и терять сознание. На место прибыли 4 бригады скорой помощи.

Сначала СМИ сообщили о смерти блогерши, однако девушка опровергла все, записав видеообращение. Ее муж Валентин попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в новосибирском кафе (Россия) в разгар вечеринки на посетителей обрушилась кровля. В результате погибла девушка.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Россия
Тег
Новости России
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
"Элитное" росейское дерьмо уже "комментирует"! Фюрер всех троллей, это падло Кормчий. Ну и без шлюхи лины не обходится ни одна помойка! Дежурные по паРРаше! Смирно! Я сказал - стоять смирно, рюзге скот! И молчать, не визжать и не хрюкать, животные кацaпы! Вольно, пшли вон! Оба, быстро побежали - шо стоим, скот?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацaп - не мамонт! Он не вымрет! Он - свинья! Мы его просто вырежем! Смерть этой рюзге сволочи!
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1
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Диденку не жалко:)))пусть пиZдует к Сопле:)
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