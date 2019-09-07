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8 сентября • обновлено в 11:20
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"Стреляет грязевой вулкан": ученый предупредил об опасности Крымского моста

18т Читать материал на украинском

Крымскому (Керченскому) мосту угрожает целый ряд сугубо природных факторов, один из которых – грязевой вулканизм.

"В районе, где построен мост, раз в 7-8 лет стреляет грязевой вулкан". Об этом OBOZREVATEL рассказал российский гидрогеолог Юрий Медовар.

В этом контексте он рассказал о недавнем случае грязевого вулканизма, зафиксированном на побережье Азовского моря. "Мужчина, который из года в год рыбачил в одном и том же месте, рассказал, что однажды пришел туда и увидел, что на 2 метра вверх поднялась глина. Грязевой вулкан выкинул огромный объем глины".

Крымский мост

Крымский мост

Крымский мост

"Это серьезная вещь", – заверил ученый. И добавил, что мощности такого вулкана может быть достаточно для того чтобы обвалить Крымский (Керченский) мост.

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Ученый также подчеркнул: специалистам изначально было понятно, что место, где был сооружен мост, не подходит для подобных тяжелых конструкций. Прежде всего, за счет зыбких грунтов.

"Надо было думать головой", – подчеркнул ученый.

В качестве примера игнорирования геологических условий при сооружении того или иного объекта он напомнил о набережной, которая была построена к Олимпиаде в Сочи – "ее смыло через 4 года".

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Напомним, ранее Юрий Медовар перечислил все риски для Крымского моста, а также пояснил, почему в этом месте его нельзя было сооружать.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что Крымский мост все больше проседает, в результате чего глубина Керченского пролива уменьшается.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Юрий Медовар
Место
Украина
Теги
Крымский мост Новости России
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Комментарии
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Медовар - специалист по строительству очистных сооружений для свинарников. Как раз подходит в министры для УкРуины.
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Мост, Медовар - блин, соскучился. Ностальгия какая-то.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Грязевые потоки из епача Медовара гораздо чаще хлещут,этот питор конкретно на грывню подсел,платить видно стали меньше,рыготина реже выходит,дяденька бесплатно фонтаны не пускает,потрошит рагулей потихому.
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