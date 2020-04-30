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30 апреля • обновлено в 23:03
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Ефремов жестко высмеял российских "ментов" на карантине

2.5т
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Популярный российский актер Михаил Ефремов зачитал стих поэта Орлуши "Хочу в менты", посвященный действиям полиции РФ во время карантина.

Видео опубликовано на Youtube-канале GrazhdaninPoet. Данным стихом артист хочет указать на абсурдность разрешения российской полиции стрелять на поражение, бить людей и вскрывать машины. (Чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов

Скрин из видео

"Хватит выть про свободу натужно, про ментов разносить клевету и лихую молву.

Оцепите мой дом, вскройте тачку мою, если нужно.

За ущерб не платите, я как-нибудь переживу.

Пусть в меня постреляют, в суды обращаться не стану.

Обращусь я к ментбрату, пойду с ним на эксперимент.

Я хотел бы с ментом на денек поменяться местами,

чтобы он был прохожим, а я с пистолетом – и мент", – читает он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Михаил Ефремов зачитал стих поэта Орлуши "Черный QR", посвященный введению пропускного режима в Москве. В произведении он высмеял власть РФ и сравнил происходящее с антиутопиями писателя Джорджа Оруэлла.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Михаил Ефремов
Место
Россия
Тег
Новости России
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