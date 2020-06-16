Не спрашивайте меня, почему я никак не реагирую на произошедшее с Ефремовым.

Не спрашивайте, почему я не оправдываю и не осуждаю его.

В отличие от большинства комментаторов случившегося, я близко знаю Мишу много, более 40 лет. Близко. С тех самых пор, когда он ещё хотел стать великаном, - пишет поет и друг Ефремова Андрей Орлов в Facebook.

Я видел его, поверьте, всяким. Красивым и уродливым, великим и низким, умным и глупым, талантливым и бездарным.

Никогда не видел я Ефремова мелочным, жадным, подлым или лживым. Ни-ко-гда.

Я видел его забывшим, как зовут его самого и меня, и друзей, и самых близких, и отца родного. Пусть кто-то из резвящихся сейчас мемуаристов скажет, что с ним самим (не с Ефремовым, а с ним самим) такого не бывало.

Я видел его в ситуациях, когда он, Миша, совершал благороднейшие поступки "просто так", для прикола. Для прикола, по определению невозможного и не вообразимого большинству из тех, кто сегодня вспоминает "Ефремовские куражи". Вам, гагары, недоступно.

Мы с Ефремовым похоронили множество друзей. Конечно, их уходы оправдывались похожестью на судьбы Моррисонов, Джоплин, Цоев и Кобейнов, но наши Шкаликовы, Крупновы, Курёхины, Бахыты всё равно были роднее и своее. Мы их хоронили, с ними спали наши бабы, ими спеты наши песни про то,что если все сдохнут, то приличных людей на твоих похоронах не будет.

Мнац! Баша! Ключ! Сотни! Тысячи! Где вы?!!!

Мог ли я улететь где-то под Комарово в овраг в чьей-то пьяной "копейке"? Однозначно. Мог ли Ефремов вместо лба долбануться в тот четверг затылком об серый питерский поребрик? Без вопросов, и не раз.

Не надо здесь про бога, Бога или Б-га. Мы им всем троим были так же по барабану, как и они нам. Что будет, то будет! Еб*сь оно конём!

И -- вдруг: ебоц! Ефремов -- убийца! Вот, новость! Ох*еть! Неужели, бл*ть, пьяница и наркоман? Невидаль, сцуко, первый и самый ужасный на всю Россию! Он! Во! Всём! Виноват!

Среди нас, шёлковые и плюшевые зайчики, никогда-нигде-ниразу-ни-с кем-только-с-женой-и-то-один-раз-без-кокаина, вдруг образовалось чудовище!!!

Заткнитесь, фарисеи! Вам глупо говорить про то, что "кто сам без греха". С радостью камни ваши приму и со смехом, ибо без права кидаете вы их!

Случилось страшное.

Но не "страшное-страшное", а обычное русское страшное. Ежедневное и, не нужно врать себе, никого не удивляющее.

Мне лично ужасно жаль Сергея Захарова, погибшего под ударом ефремовского джипа.

P.S. Я с Леной и сыном её Мишей, в отличие от праведно вещающих по всем каналам и утюгам, доехали в день его похорон, 11 июня, до маленького сельского кладбища в деревне Кузьминское. Там гуляют петухи и нет никакого хайпа. Там ещё ржавый трактор стоит.

Почему доехал?

Потому, что Ryazan Lives Matter, и Efremov Life Matters.

А если нет - то нах*я?

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