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6 октября • обновлено в 12:09
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Эфа Форина
Эфа Форина
астролог Все статьи автора

Этот год станет для Путина переломным

6.4т Читать материал на украинском

7 октября президенту РФ Владимиру Путину исполняется 67 лет.

Год для Путина. О Путине писать в данных реалиях, скорее, странно, чем страшно.

И это обусловлено определенным настроем и отношением к нему.

Хочу сразу оговориться: эта статья – ни что иное как рассмотрение этого человека с точки зрения астрологии. Статья не содержит хвалебные оды, равно как и проклятия на чью-либо голову.

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Поэтому просто факты по данному человеку, и они таковы.

Владимир Путин

Владимир Путин

Год для Путина будет переломным в части того, что его ошибка в августе 2016 года при тайных переговорах принесет ему большие осложнения в руководстве страной. Придется отступать, при этом теряя прежние договоренности и позиции.

Но с апреля месяца произойдет ряд событий, при которых ему будет достаточно сложно удержаться на плаву. Одновременно с этим ему будет оказана тайная помощь от враждебной стороны. Путем заключения тайного договора и некоторых уступок мирового характера он сможет еще удержаться на своем месте.

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Сложности по здоровью можно ожидать в августе и октябре 2020 года. В августе возможно покушение через огонь, взрыв, выстрел. Империя устоит, но император будет уже не тот.

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Автор
Эфа Форина Эфа Форина
Тема
Эксклюзив
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
гороскоп 2019 Новости России
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Жукова Тоня
Жукова Тоня
Хочу чтобы это падло плешивое cдoxло. Интересно посмотреть на вой путлошариковых))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Главное что для усраины эта зима будет последней,почвары кастрюляголовые уже замерзают.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Свиньи вы недавно говорили последним, трудным,теперь переломным, вы определитесь со своими фантазиями кастрюляголовые.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Драго Кувалда,ты попутало ресурс,мухосранское у*бище.Свиньи живут на "лента.сру" и прочей куете с доменом "сру".
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