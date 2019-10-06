7 октября президенту РФ Владимиру Путину исполняется 67 лет.
Год для Путина. О Путине писать в данных реалиях, скорее, странно, чем страшно.
И это обусловлено определенным настроем и отношением к нему.
Хочу сразу оговориться: эта статья – ни что иное как рассмотрение этого человека с точки зрения астрологии. Статья не содержит хвалебные оды, равно как и проклятия на чью-либо голову.
Поэтому просто факты по данному человеку, и они таковы.
Владимир Путин
Год для Путина будет переломным в части того, что его ошибка в августе 2016 года при тайных переговорах принесет ему большие осложнения в руководстве страной. Придется отступать, при этом теряя прежние договоренности и позиции.
Но с апреля месяца произойдет ряд событий, при которых ему будет достаточно сложно удержаться на плаву. Одновременно с этим ему будет оказана тайная помощь от враждебной стороны. Путем заключения тайного договора и некоторых уступок мирового характера он сможет еще удержаться на своем месте.
Сложности по здоровью можно ожидать в августе и октябре 2020 года. В августе возможно покушение через огонь, взрыв, выстрел. Империя устоит, но император будет уже не тот.
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