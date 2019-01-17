Единогласно: Россия приняла радикальное решение по ПАСЕ

Госдума России приняла решение не направлять делегацию РФ на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в январе 2019 года.

Проект заявления проголосован депутатами единогласно на заседании 17 января. Также они оставили в силе решение о заморозке выплаты взноса РФ в бюджет СЕ.

В документе "О ситуации вокруг российского участия в ПАСЕ" говорится, что "Государственная Дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты".

Депутаты также заявили "о нецелесообразности направления заявки на подтверждение полномочий членов российской делегации в ПАСЕ в 2019 году".

ТСН

"Принимая такое решение, мы действуем в интересах наших граждан и российского государства", - подчеркивается в документе.

При этом Госдума обвинила ПАСЕ в грубом нарушении прав России как члена Совета Европы при принятии решений в 2015 году о лишении парламентской делегации РФ ключевых полномочий в ассамблее.

"В результате затяжной антироссийской кампании взаимодействие России с Советом Европы по парламентской линии было фактически приостановлено, а сама ассамблея, нарушая основы парламентаризма, оказалась в глубоком системном кризисе", - отметили в документе.

В заявлении указывается, что "более половины состава судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) были избраны ПАСЕ без участия российских представителей, что ставит под вопрос легитимность решений ЕСПЧ в отношении России".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Парламентская ассамблея Совета Европы не проголосовала за упрощение введения санкций в отношении России. Таким образом, делегации РФ не дали безнаказанно возобновить свои права, утерянные в 2014 году после аннексии Крыма.

На это заявление Россия отреагировала жестким ультиматумом и заявила, что может выйти из СЕ, если Парламентская ассамблея не откажется от "ущемления прав национальных делегаций".

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