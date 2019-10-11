"Пускали ток, я горел": экс-"заключенный" рассказал о пытках в российском "концлагере" для геев

В Чеченской республике (Россия) 27-летнего Амина Джабраилова две недели пытали в неофициальной тюрьме для геев и "наркопотребителей".

Незаконная тюрьма находится на месте старых складских помещений в селе Цоци-Юрт, рассказал парень в интервью "Радио Свобода". Туда его в багажнике Нивы вывезли люди в камуфляже, забрав прямо из работы.

"Багажник открылся, и они начали меня бить и бить, бить и бить, и называть всякими унизительными словами. Они завели меня в комнату, там их еще больше было. Они сказали: "О, еще один голубок". Они меня ждали... Достали пластиковые водопроводные трубы, начали меня этими трубами бить", – вспомнил Джабраилов. Люди в форме также требовали, чтобы он назвал им имена других геев.

Амин Джабраилов Радио Свобода

"Они достали черную коробку, на ней было написано "детектор лжи". Это они так шутили – это был аппарат, который выпускает ток. Присоединили мне провода на мизинцы, стали пускать ток. Я горел, мне было так жарко, я молил их: "Ради бога, остановитесь", они говорили: "Ты не заслуживаешь произносить имя бога, пока мы тебя пытаем. Будешь произносить имя бога, я тебя буду крутить током", – сказал он.

По словам парня, его поставили к стенке с мешком на голове и грозились расстрелять.

"Они очень долго меня били, смеялись, издевались, орали, спрашивали всякие непристойные вещи. Я был геем, но я даже этих вещей не делал и не знал, а они все знали и меня спрашивали об этих вещах. У них вообще понятие о геях было, что ты постоянно занимаешься сексом, и причем непристойно. А я был обычным парнем и вообще это все не понимал", – рассказал Джабраилов.

После издевательств его закрыли в комнате с железной дверью без окон, где уже находились другие "заключенные". Джабраилов отметил, что большинство из них были натуралами и были фактически похищенными из-за того, что якобы употребляли наркотики.

"[Комната] 2х4 метра где-то. Мы спали, как селёдки, на полу, скрестив ноги. Это было единственное тепло, которое мы получали, – друг от друга. Эти запахи... Мы не купались, мы не чистили зубы", – вспомнил об ужасных условиях парень. Людей заставляли работать на улицах (собирать мусор, мыть машины), не кормили и постоянно унижали.

В результате мужчину отпустили, передав родным. После случившегося он сбежал сперва в Москву, а потом в Санкт-Петербург, где обратился в российскую ЛГБТ-сеть. Волонтеры помогли Джабраилову переехать в Канаду, где он живет около двух лет.

Амин Джабраилов после эмиграции в Канаду Радио Свобода

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