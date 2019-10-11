Главная Новости
11 октября • обновлено в 20:38
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Пускали ток, я горел": экс-"заключенный" рассказал о пытках в российском "концлагере" для геев

3.4т Читать материал на украинском

В Чеченской республике (Россия) 27-летнего Амина Джабраилова две недели пытали в неофициальной тюрьме для геев и "наркопотребителей".

Незаконная тюрьма находится на месте старых складских помещений в селе Цоци-Юрт, рассказал парень в интервью "Радио Свобода". Туда его в багажнике Нивы вывезли люди в камуфляже, забрав прямо из работы.

"Багажник открылся, и они начали меня бить и бить, бить и бить, и называть всякими унизительными словами. Они завели меня в комнату, там их еще больше было. Они сказали: "О, еще один голубок". Они меня ждали... Достали пластиковые водопроводные трубы, начали меня этими трубами бить", – вспомнил Джабраилов. Люди в форме также требовали, чтобы он назвал им имена других геев.

Новости
"Я — гей, а на войну пошел ради любимого": украинский воин сделал каминг-аут
Амин Джабраилов

Амин Джабраилов

Радио Свобода

"Они достали черную коробку, на ней было написано "детектор лжи". Это они так шутили – это был аппарат, который выпускает ток. Присоединили мне провода на мизинцы, стали пускать ток. Я горел, мне было так жарко, я молил их: "Ради бога, остановитесь", они говорили: "Ты не заслуживаешь произносить имя бога, пока мы тебя пытаем. Будешь произносить имя бога, я тебя буду крутить током", – сказал он.

По словам парня, его поставили к стенке с мешком на голове и грозились расстрелять.

"Они очень долго меня били, смеялись, издевались, орали, спрашивали всякие непристойные вещи. Я был геем, но я даже этих вещей не делал и не знал, а они все знали и меня спрашивали об этих вещах. У них вообще понятие о геях было, что ты постоянно занимаешься сексом, и причем непристойно. А я был обычным парнем и вообще это все не понимал", – рассказал Джабраилов.

Новости
Выбили передние зубы и крутили на палке: как украинские копы вляпались в громкий скандал с пытками

После издевательств его закрыли в комнате с железной дверью без окон, где уже находились другие "заключенные". Джабраилов отметил, что большинство из них были натуралами и были фактически похищенными из-за того, что якобы употребляли наркотики.

"[Комната] 2х4 метра где-то. Мы спали, как селёдки, на полу, скрестив ноги. Это было единственное тепло, которое мы получали, – друг от друга. Эти запахи... Мы не купались, мы не чистили зубы", – вспомнил об ужасных условиях парень. Людей заставляли работать на улицах (собирать мусор, мыть машины), не кормили и постоянно унижали.

В результате мужчину отпустили, передав родным. После случившегося он сбежал сперва в Москву, а потом в Санкт-Петербург, где обратился в российскую ЛГБТ-сеть. Волонтеры помогли Джабраилову переехать в Канаду, где он живет около двух лет.

Амин Джабраилов после эмиграции в Канаду

Амин Джабраилов после эмиграции в Канаду

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, в Марше Равенства "КиевПрайд", который состоялся 23 июня, участвовали больше восьми тысяч человек, среди которых были военные.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Нарушение прав человека в России
Место
Россия Грозный
Теги
ЛГБТ пытки Новости России
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
20
23
Смешно
2
Интересно
23
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Пытали... А что узнать хотели?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Kuksov Micha, пароли, явки, где деньги Зин? )))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
На кого это рассчитано?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Бухгалтер Борис, на порохоботные биоотбросы, они хавают это, и еще и причмокивают!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Так,покойный, Махмуд Исымбаев разве не гордость чеченцев?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel