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16 января • обновлено в 14:18
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Дюмин потеснит Шойгу? Белковский спрогнозировал неожиданные перестановки в правительстве РФ

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Бывший охранник президента России Владимира Путина, Алексей Дюмин, может стать министром обороны, а Сергей Шойгу в таком случае получит пост спикера Совета Федерации.

Такие перестановки в российском правительстве могут произойти в ближайшие дни, написал в своем канале Telegram российский политтехнолог Станислав Белковский. По его словам, кроме этого, глава Администрации президента Антон Вайно может получить должность министра иностранных дел, а пока еще премьер Дмитрий Медведев станет коммуникатором Путина с западным миром.

"Об этом говорили еще в прошлом году. Адъютанту Путина, губернатору Тульской области Дюмину, причитается пост министра обороны, а Шойгу станет спикером пресловутого Совета Федерации. Шеф путинской администрации Вайно окажется министром иностранных дел, а Медведев, как, по сути, вице-президент, может быть неплохим коммуникатором с западными лидерами. Официальному МИДу такие сюжеты не поручишь, а у Медведева все-таки репутация либерала и транзитовластника", – считает Белковский.

Алексей Дюмин и Сергей Шойгу

Алексей Дюмин и Сергей Шойгу

Тульская правда

По его словам, назначения 53-летнего Михаила Мишустина главой правительства РФ, полностью укладывается в политическую логику и кадровую философию Владимира Путина. Мол, путинский премьер-министр должен отвечать трем базовым требованиям или критериям.

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"Он не должен быть яркой политической фигурой, дышащей в спину главе государства. Непреемник, иным словом. Он не должен быть готовым, состоявшимся кумиром прогрессивной общественности и Запада – с таким премьером президенту работать было бы сложно. Ну, и конечно, он должен быть слишком протяжен в длину, пресловутая проблема роста Путина. Мишустин строго соответствует всем параметрам", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 15 января, Владимир Путин утвердил Главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра. В России началась операция "Преемник".

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Автор
Катерина Иванова
Персоны
Станислав Белковский Алексей Дюмин Сергей Шойгу Михаил Мишустин Владимир Путин Дмитрий Медведев
Место
Россия
Тег
Новости России
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