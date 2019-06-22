Дьявол, черепа и черные свечи: в Москве накрыли сатанистов с детьми-"маугли"

В Москве полицейские обнаружили двух детей-"маугли", которые жили в антисанитарных условиях в семье безработных.

Правоохранители наткнулись на них случайно – те затопили квартиру снизу, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрия Титова.

Кроме того, выяснилось, что родители детей являются оккультистами-сатанистами. В их квартире везде были рога и черепа животных, а также черные свечи и богохульные образы.

По словам представителя полиции, две девочки семи и восьми лет лежали на покрытом тряпками полу и играли. Малолетние отправлены в больницу, полиция намерена лишить их родителей прав.

Оба ребенка отстали в развитии, не посещали детсад и школу. Они даже не знают собственных имен. Так, старшая девочка сказала, как ее зовут, только после подсказки родителей.

Иллюстрация pixabay.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта в Москве в одной из квартир спасатели обнаружили 5-летнюю девочку-"маугли". У ребенка, которого нашли среди залежей мусора, обнаружили гнойный отит и вросший в шею провод.

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