Двоюродный племянник Путина стал главой партии и собрался на выборы

Двоюродный племянник президента России, экс-сотрудник ФСБ, а ныне бизнесмен Роман Путин стал главой партии "Народ против коррупции".

Как пишет РИА Новости, об этом рассказал председатель генерального политсовета Григорий Анисимов на съезде этой силы. По его словам, Путин получил должность после тайного голосования. Срок его полномочий составит пять лет.

Членом партии "Народ против коррупции" племянник президента РФ стал 21 июня. В руководстве политсилы заявили, что включение в ее состав "успешного предпринимателя, общественного и политического деятеля" якобы придаст ей "новый импульс" в реализации антикоррупционной деятельности и социальных проектов.

Сам Путин сказал журналистам, что первоочередная задача партии – региональные выборы в сентябре, а затем – в нелегитимную Государственную Думу.

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