В России наказали активиста, рассказавшего о визите в дворец Путина

Российский суд оштрафовал эколога Дмитрия Шевченко, который ранее рассказал о своем визите в дворец президента РФ Владимира Путина на мысе Идокопас в Геленджике.

Шевченко получил штраф в 100 тыс. рублей, а его организация "Гражданская инициатива против экологической преступности" – в 300 тыс. рублей за отсутствие маркировки "иноагент" на стороннем ресурсе, пишет "Настоящее время".

Решение вынес Горячеключевский городской суд в Краснодарском крае. По словам Шевченко, на заседание его не вызывали, он узнал о нем из СМИ.

"Действительно в конце 2020 года пришли повестки из Роскомнадзора о том, что на сайте проекта "Школа защиты экологических прав" размещены наши материалы без маркировки "иностранный агент". Но данный сайт не принадлежит нашей организации. Мы знаем о нем, сотрудничаем с активистами, но это самостоятельный проект, мы на нем ничего не размещали", – отметил эколог.

Он подчеркнул, что причастность организации к проекту строится на письме управления ФСБ по Краснодарскому краю, которое было направлено в Роскомнадзор. При этом к материалам дела письмо не приобщено, так как он предназначен для служебного пользования.

"Нас обвинили на основании письма ФСБ, которое мы целиком даже увидеть не можем – в деле лишь краткие цитаты", – возмутился он. Штраф экологи намерены обжаловать.

Отметим, в 2011 году Шевченко вместе с другими активистами смог побывать на территории строящегося дворца Путина. Им удалось заснять некоторые помещения и сохранить фотографии, но активистов выдворили с территории сотрудники ФСО.

После резонансного расследования оппозиционера Алексея Навального о дворце Шевченко рассказал о своем визите в особняк. По его словам, он уже тогда понял, что этот объект – для тайной жизни охраняемого лица.

Некоммерческая организация "Гражданская инициатива против экологической преступности" занимается проблемой природных пожаров, развивает пожарное добровольчество, инспектирует незаконные вырубки в лесах. В реестр иноагентов она была включена в октябре 2019 года из-за того, что сотрудничала с международным Гринписом.

Напомним:

В январе Навальный опубликовал фильм-расследование о дворце Путина на черноморском побережье неподалеку от Геленджика, а также показал дом в Дрездене, где президент жил во времена службы в КГБ.

Позже немецкие журналисты опубликовали кадры с этой квартиры, в которую Навального не пустили.

После общественного резонанса миллиардер Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дворца в Геленджике. Бизнесмен является давним другом главы РФ и связан с ним многими проектами.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты выдвинули "версию" о том, что фильм Навального о дворце президента РФ снимали в Германии якобы на деньги США.