"Дворец Путина" специально испортили, расследование Навального правдиво – СМИ
Работники приписываемого президенту России Владимиру Путину "дворца" в Геленджике заявили, что расследование о нем оппозиционера Алексея Навального является правдой. А именно о том, что комплекс давно покрылся плесенью и это стало причиной его преднамеренной перестройки.
По их словам, на территории особняка царит "тотальное разгильдяйство". О том, почему от "дворца Путина" остались только бетонные стены и как это начали исправлять, написала русская служба ВВС.
Издание ссылается на анонимные рассказы полтора десятка работников, которые трудились там в разное время. Те прежде всего отметили, мол, только из новостей узнали, что здание, которое Фонд борьбы с коррупцией Навального называл дворцом президента РФ, превращается в апарт-отель.
"Поражает масштаб демонтажных работ. Грубо говоря, весь дом ободрали до бетона", – сказал один из рабочих.
Он признался, что приехал туда осенью 2018 года, как раз на демонтажные работы, которые к тому времени длились около полугода. Так, в здании уже не было мебели, но еще сохранилась декоративная отделка стен и потолков.
"То, что показал в фильме товарищ Навальный, имело место", – предположил мужчина.
В фильме о "дворце Путина" основной причиной его перестройки оппозиционер назвал плесень. Двое работников, видевших ее в особняке, подтвердили, что она поразила все здание, включая комнаты и подвальные помещения.
"Все было в плесени. Что за плесень? Да самая обычная. Где-то она зеленая, где-то прямо уже черная. Но ее было на самом деле очень много. Она поразила практически весь дом. Больше всего – стены и потолки. Мы сами были в шоке", – рассказал тот же работник.
Еще один бывший сотрудник компании-подрядчика, работавшей во дворце, рассказал, что ему показывали плесень на цокольном и подвальном этажах примерно в 2017 году. А его коллеги рассказывали, что она распространилась и по всему дому.
"Уже тогда поговаривали, что все будут разбирать", – признал он.
Издание подчеркивает, что источник, близкий к Кремлю и не уполномоченный давать комментарии СМИ, подтвердил распространение грибка в комплексе.
"Иимение ввели в эксплуатацию, оно несколько лет проработало, и потом пошел грибок и запах. Этот грибок крайне вреден для легких", – сказал он.
Также отметил, мол, в последнее время Путин посещал этот комплекс в Геленджике только ради хоккейного катка.
Строители и инженеры, работавшие во "дворце" и территории вокруг в разное время с 2005 по 2021 год, называют его "главным домом".
"Столько людей трудились, столько денег, материалов. Нам за каждую царапину доставалось – все это из крутого привезенного дерева сделано, все эти кабинеты. Нам говорили: ребята, аккуратнее. А потом говорят, кабеля режьте, разбирайте, ломайте. Стопками – и все это на свалку", – вспомнил один из рабочих, которому пришлось разбирать "дворец" из-за разрушений.
По словам строителей, согласно слухов, материалы и даже весь дорогой камень, который сняли со стен, "закопали в Молокановой щели" рядом с имением.
Работники подытожили, что сейчас "дворец" фактически перестраивается изнутри и снаружи. Но они не уверены, сделано это из-за плесени или изменения вкусов владельцев.
Отметим, что ранее "кремлевское" СМИ выдало "дворец Путина" за скромную стройку.
Как сообщал OBOZREVATEL:
оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о "дворце Путина".
Биограф главы РФ назвал его имение на берегу моря "подарком от олигархов".
В то же время "дворец Путина" в Геленджике появился на Apple-картах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Геленджике у моря может быть какой-то дворец, но Владимир Путин тут ни при чем.
Сам Путин отреагировал на расследование Навального и заявил, что "дворец" в Геленджике ему не принадлежит.
Российские пропагандисты убеждены, что фильм-расследование о дворце главы РФ Владимира Путина снимали в Германии якобы на деньги США.
Позже канал "Россия 1" назвал дворец "недостроенным апарт-отелем", а бизнесмен Аркадий Ротенберг дал интервью Mash, в котором объявил себя владельцем указанного здания.
А заместитель главного редактора росСМИ Mash, которое первым показало изнутри имение, раскрыл правду о том, как снималось видео со "дворца Путина". Сам он уволился после показа этого ролика.